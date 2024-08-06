Утренний удар по Харькову: повреждено здание поликлиники, есть пострадавшие

Утром россияне обстреляли центр города Харькова. Пострадало здание поликлиники. Есть информация о пострадавших.

Около 10-ти утра оккупанты нанесли удары по Харькову. В городе раздавались взрывы. Позже местные власти сообщили о последствиях очередной преступной атаки.

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Прилет по поликлинике

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники. Председатель ОГА Олег Синегубов подтвердил повреждения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, он отметил, что по меньшей мере два человека пострадали. У них – острая реакция на стресс. Также под завалами пораженного здания могут находиться люди.

К слову, ночью враг тоже обстреливал Харьков. Противник ударил по Циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом, после чего возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Уже традиционно оккупанты совершили воздушную атаку на Украину, выпустив 16 дронов, 4 баллистические ракеты и 2 управляемые авиационные.

ПВО были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.