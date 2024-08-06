Враг ударил "Искандером" по Харькову, есть раненые: в ОВА показали последствия

Российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова утром 6 августа. В результате атаки есть раненые.

В результате удара пострадали поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура. Известно, что оккупанты ударили по Харькову “Искандером”.

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Сколько людей пострадало в результате удара по Харькову

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские войска около 10 утра ударили "Искандером" в Шевченковском районе.

Как выглядит Шевченковский район после удара: смотрите видео

Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные – амбулаторно,

– рассказал Синегубов.

Также он добавил, что в результате атаки повреждены поликлиника, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Последствия удара по Харькову / Фото Олега Синегубова

Впоследствии представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что количество раненых, которые испытали острую реакцию на стресс, возросло до восьми.

Он также добавил, что в результате вражеской атаки пострадали 15 многоэтажек и 25 автомобилей.

В результате обстрела пострадали восемь гражданских граждан: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок,

– уточнили в полиции Харьковской области.

Напомним, что в ночь на 6 августа российские войска также били по Украине "Искандерами" и "Шахедами". Силам ПВО удалось ликвидировать 4 из 6 ракет и 15 из 16 ударных БПЛА.