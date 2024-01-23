В частности, парню будут ампутировать ногу. Сейчас харьковчанином Константином заботятся медицинские работники.

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Парню Константину после атаки России будут ампутировать ногу

Инженер-протезист из Регионального центра индивидуального протезирования "Биоскульптор" Наталья Клименко рассказала, что после утреннего обстрела российскими террористами дома Константин получил тяжелую травму.

К сожалению, ему ампутируют ногу. Его девушку Екатерину нашли мертвой под завалами,

– написала Наталья.

В конце концов, женщина попросила у неравнодушных граждан помощи парню, которому должны ампутировать ногу.

Обратите внимание! Помочь Константину из Харькова можно прислав средства по реквизитам родителей девушки парня: 4149 6293 5684 9018 – Холявко Мария;

5168 7451 3314 7238 – Сергей Хорощак.

В комментариях Наталья подчеркнула, что ракетный удар стал настоящим горем для всех харьковчан. По ее словам, боль и ненависть разрывают так, что хочется орать.

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