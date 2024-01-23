В частности, парню будут ампутировать ногу. Сейчас харьковчанином Константином заботятся медицинские работники.

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Парню Константину после атаки России будут ампутировать ногу

Инженер-протезист из Регионального центра индивидуального протезирования "Биоскульптор" Наталья Клименко рассказала, что после утреннего обстрела российскими террористами дома Константин получил тяжелую травму.

К сожалению, ему ампутируют ногу. Его девушку Екатерину нашли мертвой под завалами,
– написала Наталья.

В конце концов, женщина попросила у неравнодушных граждан помощи парню, которому должны ампутировать ногу.

В комментариях Наталья подчеркнула, что ракетный удар стал настоящим горем для всех харьковчан. По ее словам, боль и ненависть разрывают так, что хочется орать.

Россияне обстреляли Харьков ракетами

  • Россия ночью и утром 23 января обстреляла Харьков. В последнюю атаку под прицелом россиян оказались жилые дома в городе.
  • В результате атаки была существенно повреждена многоэтажка, частные и многоквартирные дома. В настоящее время известно о 62 пострадавших и 8 погибших в городе.
  • По предварительным данным, оккупанты атаковали Харьков ракетами типа Х-22. В настоящее время в городе продолжается поисково-спасательная операция, поэтому количество погибших и пострадавших еще может увеличиться.
  • Кроме того, на месте попадания обнаружили мужа Константина, извлеченный из-под завалов дома. Тогда его невеста Екатерина была под обломками дома, разрушенного российской ракетой.