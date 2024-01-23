Зокрема, хлопцеві будуть ампутувати ногу. Наразі харків'янином Костянтином опікуються медичні працівники.
До теми Удари корегували по житлових будинках: цинічні деталі атаки Росії по Харкову
Хлопцеві Костянтину після атаки Росії ампутуватимуть ногу
Інженерка-протезист з Регіонального центру індивідуального протезування "Біоскульптор" Наталя Клименко розповіла, що після ранкового обстрілу російськими терористами будинку Костянтин зазнав тяжкої травми.
На жаль йому ампутують ногу. Його дівчину Катерину знайшли мертвою під завалами,
– написала Наталя.
Зрештою жінка попросила у небайдужих громадян допомоги хлопцеві, якому мусять ампутувати ногу.
У коментарях Наталя наголосила, що ракетний удар став справжнім горем для усіх харків'ян. За її словами, біль та ненависть розривають так, що хочеться кричати.
Росіяни обстріляли Харків ракетами
- Росія вночі та вранці 23 січня обстріляла Харків. Під час останньої атаки під прицілом росіян опинилися житлові будинки у місті.
- Внаслідок атаки була суттєво пошкоджена багатоповерхівка, приватні та багатоквартирні будинки. Наразі відомо про 62 постраждалих та 8 загиблих у місті.
- За попередніми даними, окупанти атакували Харків ракетами типу Х-22. Наразі у місті й досі триває пошуково-рятувальна операція, тому кількість загиблих та постраждалих ще може збільшитися.
- Крім того, на місці влучання виявили чоловіка Костянтина, якого витягли із-під завалів будинку. Тоді його наречена Катерина була під уламками будинку, який зруйнувала російська ракета.