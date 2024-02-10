Тела сильно обгорели: родственники погибшей семьи в Харькове сдали ДНК, чтобы идентифицировать личности

Российские войска в ночь на 10 февраля нанесли удар по заправке в Харькове, в результате чего вспыхнули жилые дома. К сожалению, в ловушке огня погибла целая семья.

Тела погибших сильно обгорели, поэтому для идентификации правоохранители вынуждены использовать ДНК-экспертизу. Они уже сдали необходимые материалы для подтверждения.

Смотрите также Люди с ожогами рук спасались огородами: жуткие детали смертельной атаки по Харькову

Необходима ДНК-экспертиза

В результате российской атаки в собственном доме заживо сгорела целая семья из пяти человек – мать, отец и трое детей. Их тела сильно обгорели, поэтому для установления личности на место трагедии прибыла мать мужчины, вероятно, погибшего в пламени.

Кроме этого, следователи уже нашли родного брата 35-летней женщины. Он также сдал свои образцы, чтобы помочь в точной идентификации.

Отобрали ДНК и у сына погибших супругов. Идентифицировать тела будут с помощью ДНК-аппарата ANDE и молекулярно-генетической экспертизы,

– добавил Игорь Клименко.

Мать погибшего в Харькове мужчины сдала материал для экспертизы / Игорь Клименко

Предварительно отмечается, что погибшими являются прокурор Ольга Путянина , ее муж и трое сыновей. Старшему Алексею было всего 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев.

Родственники погибшей семьи рассказали, что уже позже увидели, что почти все время между первым и вторым взрывами семья была на связи. Как муж, так и его жена пытались дозвониться до кого-то, пока связь не исчезла окончательно.

Что известно об атаке