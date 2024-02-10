Тела сильно обгорели: родственники погибшей семьи в Харькове сдали ДНК, чтобы идентифицировать личности
Источник:Игорь Клименко
Российские войска в ночь на 10 февраля нанесли удар по заправке в Харькове, в результате чего вспыхнули жилые дома. К сожалению, в ловушке огня погибла целая семья.
Тела погибших сильно обгорели, поэтому для идентификации правоохранители вынуждены использовать ДНК-экспертизу. Они уже сдали необходимые материалы для подтверждения.
Смотрите также Люди с ожогами рук спасались огородами: жуткие детали смертельной атаки по Харькову
Необходима ДНК-экспертиза
В результате российской атаки в собственном доме заживо сгорела целая семья из пяти человек – мать, отец и трое детей. Их тела сильно обгорели, поэтому для установления личности на место трагедии прибыла мать мужчины, вероятно, погибшего в пламени.
Кроме этого, следователи уже нашли родного брата 35-летней женщины. Он также сдал свои образцы, чтобы помочь в точной идентификации.
Отобрали ДНК и у сына погибших супругов. Идентифицировать тела будут с помощью ДНК-аппарата ANDE и молекулярно-генетической экспертизы,
– добавил Игорь Клименко.
Мать погибшего в Харькове мужчины сдала материал для экспертизы / Игорь Клименко
Родственники погибшей семьи рассказали, что уже позже увидели, что почти все время между первым и вторым взрывами семья была на связи. Как муж, так и его жена пытались дозвониться до кого-то, пока связь не исчезла окончательно.
Что известно об атаке
- Вечером 9 февраля россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Предварительно три БПЛА типа "Шахед" попали в заправку, в результате чего вспыхнули дома – сгорели 15 частных застроек. Кроме этого, в ловушке оказались люди.
- В результате атаки сгорели по меньшей мере 15 жилых домов. Сообщается, что в огне погибли семь человек, среди которых была и семья с детьми. Отмечается, что речь о семье прокурора Ольги Путяниной. Они пытались спастись в ванной – все время женщина прижимала младенца к груди. К сожалению, их не удалось спасти.
- Тела сильно обгорели – как сообщил начальник Следственного управления ГУНП, их невозможно опознать на месте. Обгоревшие кости младенца почти превратились в пепел – настолько высокой была температура горения.