Тіла загиблих сильно обгоріли, тому для ідентифікації правоохоронці вимушені використовувати ДНК-експертизу. Вони вже здали необхідні матеріали для підтвердження.

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Необхідна ДНК-експертиза

Внаслідок російської атаки у власному будинку живцем згоріла ціла сім'я з п'яти осіб – мати, батько та троє дітей. Їх тіла сильно обгоріли, тому для встановлення особистості на місце трагедії прибула матір чоловіка, що ймовірно загинув у полум'ї.

Окрім цього, слідчі вже відшукали рідного брата 35-річної жінки. Він також здав свої зразки, щоби допомогти в точній ідентифікації.

Відібрали ДНК і у сина загиблого подружжя. Ідентифіковуватимуть тіла за допомогою ДНК-апарату ANDE та молекулярно-генетичної експертизи,

– додав Ігор Клименко.

Матір загиблого у Харкові чоловіка здала матеріал для експертизи / Ігор Клименко

Важливо! Попередньо зазначається, що загиблими є прокурорка Ольга Путяніна, її чоловік та троє синів. Старшому Олексію було всього 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців.

Родичі загиблої сімʼї розповіли, що вже пізніше побачили, що майже весь час між першим та другим вибухами родина була на зв'язку. Як чоловік, так і його дружина намагалися додзвонитися до когось, аж поки зв'язок не зник остаточно.

Що відомо про атаку