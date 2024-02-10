Тіла загиблих сильно обгоріли, тому для ідентифікації правоохоронці вимушені використовувати ДНК-експертизу. Вони вже здали необхідні матеріали для підтвердження.
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Необхідна ДНК-експертиза
Внаслідок російської атаки у власному будинку живцем згоріла ціла сім'я з п'яти осіб – мати, батько та троє дітей. Їх тіла сильно обгоріли, тому для встановлення особистості на місце трагедії прибула матір чоловіка, що ймовірно загинув у полум'ї.
Окрім цього, слідчі вже відшукали рідного брата 35-річної жінки. Він також здав свої зразки, щоби допомогти в точній ідентифікації.
Відібрали ДНК і у сина загиблого подружжя. Ідентифіковуватимуть тіла за допомогою ДНК-апарату ANDE та молекулярно-генетичної експертизи,
– додав Ігор Клименко.
Матір загиблого у Харкові чоловіка здала матеріал для експертизи / Ігор Клименко
Родичі загиблої сімʼї розповіли, що вже пізніше побачили, що майже весь час між першим та другим вибухами родина була на зв'язку. Як чоловік, так і його дружина намагалися додзвонитися до когось, аж поки зв'язок не зник остаточно.
Що відомо про атаку
- Ввечері 9 лютого росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Попередньо три БпЛА типу "Шахед" влучили в заправку, внаслідок чого спалахнули будинки – згоріли 15 приватних забудов. Окрім цього, у пастці опинилися люди.
- Внаслідок атаки згоріли щонайменше 15 житлових будинків. Повідомляється, що у вогні загинуло семеро людей, серед яких була й сім'я з дітьми. Зазначається, що мова про родину прокурорки Ольги Путяніної. Вони намагалися врятуватися у ванній – увесь час жінка притискала немовля до грудей. На жаль, їх не вдалося врятувати.
- Тіла сильно обгоріли – як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП, їх неможливо опізнати на місці. Обгорілі кістки немовляти майже перетворилися на попіл – настільки високою була температура горіння.