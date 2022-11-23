Ехал с папой из церкви: в Херсонской области от обстрела погиб мальчик, еще двое детей – ранены

Российские оккупанты продолжают жестоко обстреливать Херсонскую область. Так, в результате одной из таких атак погиб ребенок.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона. К слову, 23 ноября в Херсоне раздавались новые мощные взрывы.

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В Херсонской области погиб 13-летний мальчик

Как рассказал Янушевич, в Херсонской области погиб 13-летний мальчик, который вместе с отцом ехал в машине из церкви, где они скрывались от обстрелов. Ребенок получил ранения от кассетного снаряда. Он скончался ночью в областной клинической больнице.

Кроме того, еще один мальчик перебегал из летней кухни в свой дом и в результате обстрела остался без руки. Также одного мальчика ранили в живот.

Они продолжают нападать и бить по мирным людям,

– подчеркнул глава региона.

Херсонкая область под постоянными обстрелами

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