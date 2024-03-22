Хмельницкая область под массированным обстрелом: били "Кинжалами"

Оккупанты в пятницу, 22 марта, нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Хмельницкой области есть попадания.

Российские войска нанесли удары по Хмельницкой области. Известно, что область атаковали не только крылатыми ракетами и "Шахедами", но и "Кинжалами".

Смотрите также Оккупанты атаковали Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Оккупанты били по Хмельницкой области

Мониторинговые каналы сообщали, что оккупационные войска выпустили по Хмельницкой области "Кинжалы".

После этого в области прогремели повторные взрывы.

В Хмельницкой ОВА призвали оставаться до отбоя в укрытии. Там отметили, что все детали сообщат позже.

Известно, что Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окружающих селах исчез свет.

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине