Удар по Ивановскому на Курщине: СМИ рассказали о потерях россиян

Украинские Силы обороны 2 января ударили по селу Ивановское на Курщине. СМИ рассказали, какие потери понесли российские военные.

По официальной версии властей России, пострадали только "мирные гражданские объекты", а именно почта, торговый центр и школа-интернат. Однако, в российских СМИ говорят, что потери в результате атаки на Ивановское большие, передает 24 Канал.

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Какие последствия удара по Курщине

В российских телеграм-каналах появилась информация, что по Ивановскому 2 января ударили ракетой HIMARS. В результате этого погибли семь российских военных. Ранения получила одна женщина.

Кроме этого, поврежден сельский Дом культуры, почта, торговый центр "Русь", неработающая школа-интернат и 4 частных дома.

Напомним, что 2 января оккупанты 810-й бригады собрались для награждения в местном доме культуры. Именно в этот момент произошел взрыв. Отметим, что именно эта бригада была переброшена из Крыма на Курщину и после этого не прекращала нести огромные потери.