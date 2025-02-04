Водителя убило, дочь пропала, – жительница Харьковщины о циничном ударе России по Изюму

Россия 4 февраля цинично атаковала центр города Изюм в Харьковской области. В результате удара известно о нескольких жертвах и десятках пострадавших, среди которых есть дети.

В комментарии Общественному жительница Харьковщины рассказала о моменте российского удара баллистикой по Изюму, передает 24 Канал.

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"Меня не задело, водителя нашего убило"

Валентина Жальпис – жительница Боровой. В Изюм она приехала вместе с невесткой, ее сестрой и водителем.

В момент удара они находились возле паспортного стола.

Я сидела в машине, водитель вышел покурить, а мой ребенок (невестка – 24 Канал) пошла к паспортному столу – только дошла и произошел взрыв. Я это видела. Кто попадал, кто куда. Я была в этой машине, говорила по телефону. Мы в паспортный стол дочку привезли менять паспорт. Меня не задело, водителя нашего убило,

– рассказала женщина.

Валентина добавила, что все охватил черный дым, потом – пошел огонь.

"Как только все осело, я выскочила к водителю, он открыл глаза, но был сильно ранен и умер. Дочь не нашли, полиция ищет, прошу, чтобы обеих девушек нашли", – добавила она.

По сообщению председателя ОВА, поисково-спасательная операция уже завершена. Известно, что в Изюме погибло 5 человек, есть также 50 пострадавших, среди которых трое детей.