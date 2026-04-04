"Поиски тела были невыносимыми": разговор с дочерью воина, погибшего от удара по Яворивскому полигону

Отец Яны Кривицкой не был военнослужащим до 2022 года, однако стал одним из первых, кто присоединился к Силам обороны, чтобы дать отпор российской агрессии против Украины. Его дочь с трепетом вспоминает папу, однако жалеет, что так мало времени они проводили вместе.

Солдат Валерий Кривицкий погиб 13 марта 2022 года в результате массированной российской атаки по Яворивскому полигону во Львовской области. Масштабы этого удара были настолько большими, что у Яны опускались руки после длительных поисков останков отца. Она с болью вспоминает тот страшный период.

Девушка поделилась с 24 Каналом в рамках проекта "Жизнь после потери" воспоминаниями об отце. Яна рассказала, чем для него была семья и о чем мечтал Валерий. После трагедии прошло уже 4 года, а дочери до сих пор трудно осознавать, что никогда не сможет сказать папе, как сильно любит его.

Готовил семью к полномасштабному вторжению России

Валерия Кривицкого призвали в январе 2022 года. Он проходил военную подготовку еще в молодости, после чего вернулся к гражданской жизни. Тогда он устроился на торфопредприятие, где и работал много лет.

Яна вспоминает, что тогда, в январе 2022, отец серьезно заговорил о войне. Однако Валерий подробно не делился своими мыслями и переживаниями с дочерью.

Чаще всего откровенно он разговаривал с женой. Так сказать, через нее передавал все предостережения и советы Яне. Родители уже тогда пытались, хоть и без паники, но готовить ее к опасности, которая надвигалась.

Сама Яна не верила, что может начаться война. Не верила и в то, что ее отца могут призвать в армию. Яна даже спорила по этому поводу с мамой, говоря, что все преувеличивают ситуацию. Валерий же просил, чтобы его семья имела сложенные тревожные чемоданы и и была готова к возможным угрозам.



Семья Кривицких / Фото из семейного архива

Отцу Яны было 52 года, когда он получил повестку. Она очень волновалась, что в таком возрасте ему будет сложно в армии, ведь в тот период у него уже были проблемы со здоровьем. Однако Валерий без всяких колебаний был готов встать на защиту государства.

Тогда Яна хоть и волновалась за отца, но невероятно гордилась им.

У меня папа был патриот. Всегда реагировал на события, которые происходили в стране. Например, участвовал в Оранжевой революции. Он присутствовал постоянно, практически жил там, в палаточном городке,

– сказала она.

Когда Валерий завершил всю подготовку и отправился на службу, то Яна только тогда осознала всю серьезность ситуации.

Ее отец начал свой военный путь на Яворовском полигоне, однако, к сожалению, там же его и завершил. Валерия не успели распределить в подразделение, ведь Россия цинично атаковала полигон.

Обратите внимание! Россияне около 06:00 13 марта 2022 года, уже на 18 день после полномасштабного вторжения на территорию Украины, нанесли один из самых масштабных ударов по Львовской области. Яворовский полигон расположен всего в 20 километрах от страны НАТО – Польши.

Был в списке "двухсотых", но никто не знал, где тело

Для Яны 13 марта 2022 года стало страшным днем. Она вспомнила, что не чувствовала никакой тревоги перед трагедией, однако никогда не забудет утро, когда узнала, что Яворивский полигон атаковали российские ракеты.

Я уже привыкла, что мы с папой или переписывались, или созванивались утром. Я проснулась и увидела новости. Появилось ощущение, что что-то случилось. Я в ту же секунду начинаю звонить (отцу, – 24 Канал), но телефон был вне зоны. Помню, решила позвонить маме, но понимала, что надо скрыть свое волнение,

– рассказала она.

Оказалось, что жена Валерия в то время была в городе и услышала от прохожих об атаке по Яворивскому полигону. Мама с дочкой договорились, что попытаются сохранять спокойствие, чтобы без паники узнать, что произошло.

Валерий в форме / Фото из семейного архива

Однако поиски информации о Валерии продолжались максимально долго. Никто ничего не знал, никто не сообщал о пострадавших. В тот период это была одна из первых масштабных атак на запад Украины. Тогда мало кто был готов к подобным последствиям – слаженного механизма действий еще не было.

Важно! Вследствие ракетного удара, который Россия осуществила по Яворовскому полигону погибло 64 человека, 160 человек получили ранения. Кроме этого десятки людей считаются пропавшими без вести.

В отчаянии Яна написала в своих соцсетях, что ищет отца. Многие люди выражали поддержку, кто-то помогал контактами тех, кто мог что-то знать об этой трагедии. Она несколько дней обзванивала всех, кого только можно было.

Через некоторое время ей все же сообщили о вероятной гибели отца, а впоследствии уже точно подтвердили, что он в списке "двухсотых". Однако никто не знал, где найти тело Валерия. Яна подчеркнула, что в таком хаосе было еще невыносимее осознавать, что она потеряла отца.

Во время ракетного удара на полигоне был человек, который знал отца Яны. Он остался живым и после пережитого рассказал, что видел его перед гибелью.

"Когда воздушная тревога, то они (военные, – 24 Канал) же прятались в лес. Тот человек рассказал, что видел тогда папу и когда начался массированный обстрел, ему показалось, что он будто вернулся за чем-то. Я сейчас думаю, что это мог быть телефон", – рассказала дочь Валерия.



Валерий с побратимами / Фото из семейного архива

В гробу почти пусто, а на улице – безумный ливень

Яне с мамой пришлось искать тело Валерия, девушка называет этот период сложным испытанием. После мощного удара большинство военных было трудно идентифицировать. Им пришлось несколько раз ездить во львовский морг.

В первый раз Яне было трудно заходить туда, она боялась увидеть тело своего отца. Но все же переборола себя и пошла на опознание.

Нам хотели отдать тело, но это был не мой отец. Минимально телосложение было похожим, но не он. В тот же день я поехала делать тест ДНК. Домой мы вернулись без ничего: без всякой информации и без тела,

– сказала Яна.

Почти две недели семья жила в неизвестности, ожидая результатов ДНК. Второй раз Яна с родными поехала во Львов, чтобы забирать тело отца – а точнее то, что от него осталось. Она мало помнит с того дня.

Я заходила с мамой, была в маске. Помню, стою, а у меня просто перед глазами начинает плыть... Тест ДНК дал сбор по нескольким частям тела. Когда мы уже ехали домой, то я прекрасно знала, что в гробу почти ничего нет,

– вспомнила со слезами на глазах Яна.

Учитывая это, ее очень расстраивает, что люди, которые пришли на похороны к отцу удивлялись, почему гроб был закрыт. Кто-то даже спрашивал, проверяли ли они, действительно ли там Валерий. И от этих слов становилось еще невыносимее.

Обратите внимание! Россия выпустила по Яворивскому полигону более 30 крылатых ракет класса "воздух-земля". Из них, к сожалению, 8 попали в цель. Больше всего пострадали казармы, где находились военные, которые проходили подготовку к службе.

Девушка вспоминает день, когда они возвращались из Львова домой уже с останками тела Валерия. Их сопровождали военные, а по дороге резко испортилась погода.

"Буквально за секунду образовалась пылевая буря. Абсолютно ничего не было видно: туман, песок. Так же было во время похорон папы. Безумный ливень начался, когда мы выходили из церкви. У меня шарф на голове был настолько мокрый, что было впечатление, будто каждая капля пронизывает мозг холодом", – вспомнила она.

Те страшные дни так и запечатлелись в памяти Яны, как нечто жуткое и гнетущее.

О ране, которая не заживает, и большую поддержку родных

Однако, несмотря на всю боль и растерянность, Яна помнит, что чувствовала сильную поддержку.

Благодаря многим людям поиски тела ее отца значительно ускорились. Кроме того, психологически переживать такие сложные моменты становилось немного легче, ведь было осознание того, что что ты не одна. Ведь когда Яна впервые возвращалась из морга без всякой информации об отце, то у нее опускались руки, она не понимала, что ей делать.

Это страшно. Когда мы уже забирали остатки папиного тела (примерно через 2 недели, – 24 Канал), то в морге и дальше оставались люди, которые тоже потеряли кого-то во время массированной атаки. Было понятно, что они до сих пор ничего не знают. Они были в неизвестности, ведь ни тел родных, ни совпадений по ДНК не было,

– сказала она.

После похорон отца, Яна на некоторое время выдохнула с облегчением, ведь почувствовала, что его душа обрела покой. Но для нее те недели поиска, ожиданий, неопределенности не прошли бесследно. Уже на второй день после похорон отца, девушку накрыла пустота внутри. И она не знала, как с этим бороться, поэтому обратилась к специалисту за помощью.

Важно! Суд вынес приговор мужчине, который навел в марте 2022 года ракеты на Яворовский полигон. Это Александр Косторный – бывший работник КГБ. Он не признал свою вину, утверждая, что якобы посылал товарищу схему территории, где собирал грибы. На самом деле это была карта-схема Яворивского военного полигона. Его приговорили к 15 годам заключения.

"Конечно, я и дальше плакала каждый вечер. Вместе с мужем постоянно вспоминала отца. Как ни крути, уже четыре года прошло, но это до сих пор рана, которая не заживает", – сказала она.

То, о чем Яна больше всего жалеет сейчас

Яна поделилась, что долгое время их с отцом отношения были напряженными. Ей казалось, что Валерий придерживался дистанции в общении с ней.

Я не звонила к папе, потому что он не делал это первым. Думала, что он не хочет со мной разговаривать,

– сказала она.

Теперь она понимает, что у него был свой метод проявлять чувства. Яна очень любила отца, а он ее, хоть и не говорил об этом часто. Она рассказала о самом ярком воспоминании из детства связанном с Валерием, когда он учил ее кататься на велосипеде.

Я помню, что мне сто раз хотелось сдаться, потому что я падала, била колени, локти, но папа все равно говорил, что все получится,

– вспомнила сквозь слезы Яна.

Любовь Валерия к дочери была о безоговорочной вере в ее силы, поддержку и надежную опору. Ей жаль, что в старшем возрасте их с отцом общение не было настолько теплым, как бы Яне хотелось сейчас.

Когда Валерий начал службу, то отношения с дочерью улучшились. Они стали чаще разговаривать, звонить друг к другу. Отец предостерегал Яну быть осторожной во время воздушных тревог, просил спускаться в укрытие или придерживаться правила двух стен.

Последние несколько лет мы больше общались. Папе очень нравился мой муж. Они классно ладили. Но когда папа погиб, то я начала все это прорабатывать, потому что немного ненавидела себя за то, что когда-то была такая упрямая: не звонила, не спрашивала, как у него дела. А сейчас у меня уже нет такой возможности,

– сказала она.



Яна с родителями и мужем / Фото из семейного архива

Теперь, когда Яна видит, что ее знакомые не уделяют родителям достаточно времени – она просит не повторять ее ошибок. Она говорит: "Ты что, не понимаешь? Может завтра такой возможности не быть".

Если бы она могла вернуть время назад, то больше бы уделяла отцу внимания, чаще бы звонила и говорила ему: "Я тебя люблю".

Валерий часто говорил жене, что мечтает о внуках, чтобы у дочери был собственный дом, чтобы у нее была счастливая жизнь.

С маминых слов, папа всегда мной гордился. Он мне мог это не говорить, но ей говорил, что я молодец. Говорил: "Видишь, какой у нее характер, всего добивается",

– улыбнулась Яна.

Зато она знает: если бы Валерий не погиб и до сих пор был в армии, то много бы сделал полезного для страны, потому что он не мог бы оставаться в стороне.

"Это человек, который действительно защищал бы свою страну до последнего, потому что понимал, что это будущее его детей, его внуков, которых он с нетерпением ждал", – сказала Яна.



Валерий с дочерью в детстве / Фото из семейного архива

Родным, которые потеряли близких на войне

Яна понимает тех, кто потерял близких из-за войны России. Она знает, как это – жить с этой невыносимой болью. Однако она убеждена, что вопреки всему надо ценить то, что есть сейчас.

Надо делать то, что, возможно, не успел мой папа, не успел чей-то любимый, брат, кто-то родной. Надо жить не только за себя, а еще и за тех, кого мы потеряли,

– подчеркнула женщина.

Она также отметила, что крайне ценно не забывать поддерживать украинских военных, которые сейчас защищают Украину. Важно помогать им всем, чем мы можем, говорить о тех, кого мы потеряли, чтобы другие люди не забывали, какая цена мирного неба.

Муж Яны также присоединился к войску в начале вторжения. Она знала, что ее любимый ходил в военкомат, но первый раз ему отказали там, сказали ждать звонка. Впоследствии ему все же позвонили. Женщина вспомнила, что для нее тогда это стало шоком, потому что это произошло почти сразу после похорон отца.

В тот период муж стал для нее опорой и поддержкой, ей было страшно и больно отпускать его. Однако Яна понимала важность решения любимого, поэтому всегда с нетерпением ждет его дома в отпуск.

Яна – очень сильная, она ставит цели и достигает их. Возможно, именно такие качества еще с детства ей помог сформировать отец. Она прилагает много усилий, чтобы жить счастливой жизнью, держа в сердце теплые воспоминания об отце. И все, к чему она сейчас стремится – чтобы Валерия помнили.