Как готовился удар по Яворовскому полигону: следствие обнародовало переписку корректировщика

Россия обстреляла Яворовский полигон 13 марта 2022 года. В результате атаки были погибшие и раненые. По этому делу судят бывшего работника КГБ Александра Косторного.

72-летний мужчина, по данным суда, вел во Львове пророссийскую деятельность. Прокурор предоставил суду переписку обвиняемого с его личного компьютера. Эти материалы подтверждают, что Косторный мог давно вести пророссийскую деятельность во Львове.

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Отправил карту полигона "другу"

По данным следствия, 4 марта 2022 года Александр Косторный отправил представителям России карту Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. Там были обозначены координаты расположения военнослужащих и техники ВСУ.

Уже 13 марта Россия нанесла ракетный удар по полигону, попав в казармы, в которых спали солдаты. В результате атаки погиб 61 человек, еще 160 – получили ранения.

Сам Косторный заявил, что якобы он отправил схему охотничье-рыболовного хозяйства "Старичи" своему другу, которому якобы хотел показать, где он собирает грибы.

Оказалось, что его друг – Александр Свистунов. Он живет в Крыму и имеет российское гражданство. Также он является одним из основателей партии "Русский блок" и Всеукраинской общественной организации "Российское движение Украины". Против Свистунова СНБО в 2017 году ввел санкции, запретив ему въезд в Украину.

Стоит добавить, что Свистунов попросил Косторного продублировать сообщения на электронную почту, что и сделал подозреваемый. Кстати, почта принадлежит действующему оперативнику ФСБ России Юрию Водолажскому.

20 июня 2015 года во Львове состоялся "съезд российских и антифашистских организаций Львовщины и западной Украины". На нем утвердили резолюцию об "угрозе украинского неонацизма" будущему и "декларацию о защите прав российского народа". В съезде участвовал Косторный и его друг Свистунов. Сначала Косторный отрицал свое участие, однако, увидев фото, где он стоит за трибуной, согласился, что это он. Обвиняемый заявил, что якобы помогал Российскому культурному центру защищать их законные интересы в качестве представителя Международного общества прав человека.

Что еще известно о переписке Косторного

"Витя, это диагноз. У тебя, у нас у всех, чекистские морды лица, добродушные, честные и неподкупные. Даже если на столе шашлык и другие вкусности. Празднуй на здоровье вместе с женой и сыном, а мы мысленно вас поддержим. В 22:00 по Москве подниму рюмку за всех достойных, светлой памяти, которые не предали. За нас! При этом мы имеем основания быть нескромными. Виват чекистам!" – написал Косторный своему другу Виктору Барановскому в 2008 году.

Так называемый друг проживает во временно оккупированном Крыму. В декабре 2014 года Барановский жаловался Косторному, который живет в Крыму и якобы там нет скайпа: "Бандеры полностью обесточили полуостров, несмотря на предоплату. В срочном порядке тянут силовой кабель от нас через Ростовскую область".

Впоследствии Барановский дал Косторному доступ к аккаунту в соцсети "Одноклассники". Он объяснил, что страницу создал "наш человек". С нее Косторный должен был знакомиться с "нашими" людьми в Крыму.

Косторный с Барановским в 2010 году вместе посетили Кубань. В 2015 году – Косторный писал жене о поездке в Симферополь.

Что известно о задержании Косторного