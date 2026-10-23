"175 населенных пунктов остались без света": оккупанты атаковали на энергетический объект во Львовском районе

23 октября днем российский беспилотник нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры во Львовском районе. В результате вражеского удара 175 населенных пунктов полностью или частично обесточены.

Об этом сообщил Максим Козицкий из Львовской ОВА.

Что известно об обстреле Львовской области?

Вражеская атака произошла во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14. В результате попадания без электричества остались 154 населенных пункта полностью и еще 21 – частично.

В настоящее время специалисты и энергетики работают на месте происшествия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и подключить все обесточенные дома.

Напомним, российские атаки также повлекли повреждения, в частности, на Житомирщине и на Волыни. Для ряда регионов применяли аварийные и экстренные отключения. Кстати, об актуальной ситуации с графиками в Украине вы можете читать в материале 24 канала.

Возможно ли энергетическое перемирие?

Россия не отказалась от своей позиции по энергетическому перемирию. Спикер Кремля Дмитрий Песков на днях заявил, что Москва якобы стремится к полному завершению войны, а не к временному прекращению огня.

Он также подчеркнул, что урегулирование невозможно без участия Украины, и призвал Киев принять "ответственное решение".

Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами ищет пути прекращения ударов по энергетике. По его словам, Киев предлагал не атаковать чувствительные объекты российского энергетического сектора в обмен на прекращение российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.