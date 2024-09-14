Захватчики ударили по энергообъекту на Сумщине: на месте погиб работник, есть раненые

Российская армия ударила по энергообъекту в Сумской области. К сожалению, один работник предприятия погиб.

Также известно, что в результате действий врага есть пострадавшие. В Минэнерго рассказали детали обстрела территории энергообъекта в Сумской области.

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Россияне ударили по энергообъекту в Сумской области

Утром 14 сентября в Минэнерго сообщили, что в Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие. Также отмечается, что обесточивалось несколько подстанций.

В ведомстве добавили, что в результате атаки врага есть погибший. Там указали, что погиб работник предприятия – 54-летний водитель.

Также еще 7 работников получили ранения. Известно, что пострадавших госпитализировали.

Всего за минувшие сутки, как сообщают в Минэнерго, под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.