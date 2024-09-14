Також відомо, що внаслідок дій ворога є постраждалі. В Міненерго розповіли деталі обстрілу території енергооб'єкта на Сумщині.

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Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Сумщині

Зранку 14 вересня в Міненерго повідомили, що у Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття. Також зазначається, що знеструмлювалось кілька підстанцій.

У відомстві додали, що внаслідок атаки ворога є загиблий. Там вказали, що загинув працівник підприємства – 54-річний водій.

Також ще 7 працівників отримали поранення. Відомо, що постраждалих госпіталізували.

Загалом за минулу добу, як повідомляють в Міненерго, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.