Дым, крики и кровь: кадры с нагрудных камер полицейских после удара по "Эпицентру" в Харькове

Российские военные 25 мая нанесли авиаудары по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Кадры с первыми минутами после циничной атаки оккупантов опубликовали в сети.

После вражеского удара все спецслужбы прибыли на место удара. Правоохранители сразу начали оказывать помощь раненым.

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Первые минуты после атаки

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео с нагрудных камер патрульных, которые первыми прибыли на место российского удара. Правоохранители сразу начали спасать людей из охваченного огнем здания.

Полицейские оказывали домедицинскую помощь, перевязывали раны и доставляли пострадавших в больницы. По состоянию на 15:30 26 мая известно, что в результате российского удара по гипермаркету погибло 15 человек. Сейчас удалось идентифицировать 3 жертв, одну из них – с помощью экспресс-анализа ДНК.

Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции: 0934943162 или 102.

Кадры с бодикамер в первые минуты после удара: смотрите видео (Внимание! Следующие кадры содержат чувствительный контент и кадры с ранеными людьми! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)

Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное