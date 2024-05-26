Дым, крики и кровь: кадры с нагрудных камер полицейских после удара по "Эпицентру" в Харькове
Источник:Алексей Белошицкий
Российские военные 25 мая нанесли авиаудары по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Кадры с первыми минутами после циничной атаки оккупантов опубликовали в сети.
После вражеского удара все спецслужбы прибыли на место удара. Правоохранители сразу начали оказывать помощь раненым.
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Первые минуты после атаки
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео с нагрудных камер патрульных, которые первыми прибыли на место российского удара. Правоохранители сразу начали спасать людей из охваченного огнем здания.
Полицейские оказывали домедицинскую помощь, перевязывали раны и доставляли пострадавших в больницы. По состоянию на 15:30 26 мая известно, что в результате российского удара по гипермаркету погибло 15 человек. Сейчас удалось идентифицировать 3 жертв, одну из них – с помощью экспресс-анализа ДНК.Важно! Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции: 0934943162 или 102.
Кадры с бодикамер в первые минуты после удара: смотрите видео (Внимание! Следующие кадры содержат чувствительный контент и кадры с ранеными людьми! Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним! 18+)
Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное
- Российские военные 25 мая около 16 часов нанесли 2 авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Предварительно, враг атаковал УМПБ Д-30.
- В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Огонь распространялся очень быстро и охватил площадь в более 13 тысяч квадратных метров. Спасатели оперативно локализовали огонь, однако на полную ликвидацию пожара понадобилось 16 часов.
- Во время удара в "Эпицентре" было около 200 человек. К сожалению, по состоянию на 15:30 26 мая известно о 15 погибших, еще 43 человека пострадали. Впрочем, количество жертв может расти, ведь по меньшей мере 17 человек считаются пропавшими без вести.
- Камеры наблюдения также зафиксировали момент попадания в гипермаркет. Так, вечером 25 мая в Харьковской областной прокуратуре опубликовали кадры с камер уличного наблюдения. На них видно, как две авиабомбы почти одновременно попадают в "Эпицентр".
- Утром 26 мая в сети также опубликовали кадры изнутри гипермаркета. На них видно, как продавцы и посетители "Эпицентра" ходят по своим делам, когда раздается мощный взрыв.