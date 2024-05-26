Момент российского удара по "Эпицентру" изнутри: в полиции показали шокирующее видео
Источник:Сергей Болвинов
Россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове. В сети появилось видео момента прилета по "Эпицентру" изнутри.
Жуткие кадры атаки на ТЦ распространил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
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За мгновение до ада
По словам Болвинова, на видео зафиксирован момент удара по "Эпицентру". Сейчас с ним работают следователи.
Внимание видео ниже может содержать чувствительные кадры!
Момент прилета по "Эпицентру": видео +18
Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас изучаем каждую минуту записей с камер,
– заявил полицейский.
Начальник Харьковской областной полиции призвал родственников, чьи близкие могли находиться в "Эпицентре", сдать образцы ДНК. Ведь сейчас это единственный способ установить личности тех, кого уже нашли и еще найдут на месте удара.
Болвинов уточнил, что тела еще семи жертв, которых разыскивают родственники и коллеги, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и те люди, останки которых уже найдены, однако еще не идентифицированы.
На момент написания полицейским этого поста в Facebook было известно о 13 погибших. Однако сейчас количество жертв возросло до 14. Более 40 человек получили ранения.
Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно
- 25 мая, после 16:00 в Харькове прогремели взрывы. Враг попал по строительному гипермаркету "Эпицентр".
- По словам мэра города Терехова, в ТЦ могло находиться около 200 посетителей.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванного прицельными ударами России. Огонь распространился на более 13 тысяч квадратных метров.
- В прокуратуре сообщили, что по "Эпицентру" был нанесен удар двумя авиационными снарядами УМПБ Д-30.
- Президент Зеленский отреагировал на жестокий обстрел Харькова. Украинский лидер отметил, что, если бы союзники предоставили нужное количество ПВО, трагедии удалось бы избежать.