Трагический день в жизни семьи: во время удара по "Эпицентру" погибли мать и ее 12-летняя дочь
Россияне 25 мая двумя авиабомбами ударили по "Эпицентру" в Харькове. В результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых – Ирина и ее 12-летняя дочь Мария.
Об этом сообщила на странице в фейсбук "УГКЦ Харьков приход святого Николая Чудотворца". Вместе с ними был и муж Юрий, который сейчас находится в больнице с ранениями, передает 24 Канал.
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Пошли за покупками, но не вернулись
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал сообщение, где рассказал, как харьковчане ищут своих родных, которые были в гипермаркете во время террористического российского удара. Среди них была и 20-летняя девушка, которая искала свою семью.
Отца дочь нашла в больнице, впрочем, мамы и младшей сестры там не было, поэтому она обратилась в полицию. Девушка рассказала, что вся семья в субботу пошла за покупками в "Эпицентр", когда туда прилетели 2 российские авиабомбы. Чтобы найти близких, девушка сдала образцы ДНК.
К сожалению, мама и младшая сестра погибли во время страшного удара. Вся семья была прихожанами УГКЦ. На странице в фейсбук опубликовали фотографию погибших Ирины и ее 12-летней дочери Марии.
К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара России 25.05.2024 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Пусть Господь примет их в Царство Небесное! Пусть Господь утешит родных, исцелит раненых! Вечная память!
– говорится в сообщении.
Ирина и ее 12-летняя дочь Мария, которые погибли во время удара по "Эпицентру" / Фото из сети
Сейчас мужа Ирины – Юрия – прооперировали. Он находится в больнице.Обратите внимание! На странице УГКЦ также опубликовали реквизиты карточки старшей дочери Ирины и Юрия. Помочь семье: 5168 7451 1655 8005, получатель Фаст Н.Ю. – дочь погибшей Ирины.
Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное
- 25 мая около 16:02 в Харькове прогремели мощные взрывы в спальном районе. Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили 2 авиабомбами, предварительно, УМПБ Д-30 по зданию "Эпицентра".
- Во время атаки в гипермаркете находилось около 200 человек. На данный момент известно о гибели 14 человек, среди которых работники магазина, 43 человека – пострадали. К сожалению, количество жертв может увеличиться, ведь многие считаются пропавшими без вести.
- Момент удара по "Эпицентр" зафиксировали камеры наблюдения. Вечером 25 мая опубликовали кадры камер уличного наблюдения, которые зафиксировали одновременные прилеты по гипермаркету. 26 мая в сети появились жуткие кадры изнутри "Эпицентра", на которых также зафиксировали попадание российских авиабомб.