Трагический день в жизни семьи: во время удара по "Эпицентру" погибли мать и ее 12-летняя дочь

Россияне 25 мая двумя авиабомбами ударили по "Эпицентру" в Харькове. В результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых – Ирина и ее 12-летняя дочь Мария.

Об этом сообщила на странице в фейсбук "УГКЦ Харьков приход святого Николая Чудотворца". Вместе с ними был и муж Юрий, который сейчас находится в больнице с ранениями, передает 24 Канал.

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Пошли за покупками, но не вернулись

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал сообщение, где рассказал, как харьковчане ищут своих родных, которые были в гипермаркете во время террористического российского удара. Среди них была и 20-летняя девушка, которая искала свою семью.

Отца дочь нашла в больнице, впрочем, мамы и младшей сестры там не было, поэтому она обратилась в полицию. Девушка рассказала, что вся семья в субботу пошла за покупками в "Эпицентр", когда туда прилетели 2 российские авиабомбы. Чтобы найти близких, девушка сдала образцы ДНК.

К сожалению, мама и младшая сестра погибли во время страшного удара. Вся семья была прихожанами УГКЦ. На странице в фейсбук опубликовали фотографию погибших Ирины и ее 12-летней дочери Марии.

К сожалению, наши прихожане Ирина и ее двенадцатилетняя дочь Мария погибли во время коварного удара России 25.05.2024 по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Пусть Господь примет их в Царство Небесное! Пусть Господь утешит родных, исцелит раненых! Вечная память!

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших во время авиаудара по "Эпицентру". Вечная и светлая память!



Ирина и ее 12-летняя дочь Мария, которые погибли во время удара по "Эпицентру" / Фото из сети

Сейчас мужа Ирины – Юрия – прооперировали. Он находится в больнице.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное

25 мая около 16:02 в Харькове прогремели мощные взрывы в спальном районе. Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили 2 авиабомбами, предварительно, УМПБ Д-30 по зданию "Эпицентра".

Во время атаки в гипермаркете находилось около 200 человек. На данный момент известно о гибели 14 человек, среди которых работники магазина, 43 человека – пострадали. К сожалению, количество жертв может увеличиться, ведь многие считаются пропавшими без вести.

Момент удара по "Эпицентр" зафиксировали камеры наблюдения. Вечером 25 мая опубликовали кадры камер уличного наблюдения, которые зафиксировали одновременные прилеты по гипермаркету. 26 мая в сети появились жуткие кадры изнутри "Эпицентра", на которых также зафиксировали попадание российских авиабомб.

На странице УГКЦ также опубликовали реквизиты карточки старшей дочери Ирины и Юрия. Помочь семье: 5168 7451 1655 8005, получатель Фаст Н.Ю. – дочь погибшей Ирины.