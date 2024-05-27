Пример преступления России, – Боррель об ударе по гипермаркету в Харькове и сложностях на фронте

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель в очередной раз осудил российскую агрессию. В частности, главный дипломат Евросоюза выразил соболезнования относительно ударов России по гипермаркету в Харькове.

Об этом Боррель заявил накануне Совета ЕС по иностранным делам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Стоит отметить, что российская армия атаковала "Эпицентр" в Харькове 25 мая.

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Боррель высказался об обстреле "Эпицентр" и ситуации на фронте

Главный дипломат ЕС говорит, что ситуация на поле боя в Украине "очень сложная". По словам Борреля, количество жертв растет с обеих сторон.

Россия усиливает бомбардировки украинских гражданских объектов и населения. Количество погибших растет на обоих фронтах, растет количество людей, которые погибают в результате боевых действий. Если вообще можно сказать, что бомбить супермаркет и гражданскую инфраструктуру, когда там находилось столько гражданских лиц, – это военные действия,

– сказал Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС отметил, что атака на гипермаркет в Харькове является еще одним "примером военных преступлений и российских захватнических действий".

Что известно об ударе россиян по "Эпицентру" в Харькове