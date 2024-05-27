Смертельный удар по Харькову: сотрудники "Эпицентра" погибли спасая посетителей
Источник:Радио Свобода
В Харькове российские войска ударили по "Эпицентру" в Харькове в субботу 25 мая. Директор гипермаркета Александр Луценко рассказал новые детали циничной атаки россиян.
По его словам, в Харькове погибли несколько сотрудников, которые выводили посетителей из помещения. Известно, что на момент удара в магазине находилось около 60 работников.
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Отдали жизнь спасая других
Сотрудники выводили посетителей. Некоторые погибли в связи с тем, что выводили посетителей. На связь некоторые не выходят, их ищут,
– сообщил Луценко.
По состоянию на вечер 26 мая спасатели ГСЧС дошли до середины торгового центра. Они разбирают завалы и продолжают поиск погибших.
Один из сотрудников "Эпицентра", Дмитрий, поделился своим пережитым ужасом.
"После первого прилета мы с напарником в центре магазина легли на пол, после второго – начала обваливаться крыша. Потом мы уже вдвоем ползли просто наугад, на свет. Там копоть, все горит, люди какие-то. Мы пытались их за собой тащить и вышли на склад", – рассказал он.
По его словам, на момент удара в магазине находилось около 60 сотрудников, поскольку атака произошла в выходной день. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.
Удар по "Эпицентру" в Харькове: кратко
- В Харькове днем 25 мая прогремел мощный взрыв в спальном районе. Тогда российские войска ударили по гипермаркету "Эпицентр" с помощью управляемых авиабомб.
- Сейчас полиции удалось идентифицировать тела 6 жертв. Также известно, что от российской атаки пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин.
- Вследствие удара на месте происшествия возник масштабный пожар, который охватил площадь в 15 000 квадратных метров. Пожарные непрерывно работали в течение 16 часов, чтобы потушить пламя.