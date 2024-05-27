Смертельный удар по Харькову: сотрудники "Эпицентра" погибли спасая посетителей

В Харькове российские войска ударили по "Эпицентру" в Харькове в субботу 25 мая. Директор гипермаркета Александр Луценко рассказал новые детали циничной атаки россиян.

По его словам, в Харькове погибли несколько сотрудников, которые выводили посетителей из помещения. Известно, что на момент удара в магазине находилось около 60 работников.

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Отдали жизнь спасая других

Сотрудники выводили посетителей. Некоторые погибли в связи с тем, что выводили посетителей. На связь некоторые не выходят, их ищут,

– сообщил Луценко.

По состоянию на вечер 26 мая спасатели ГСЧС дошли до середины торгового центра. Они разбирают завалы и продолжают поиск погибших.

Один из сотрудников "Эпицентра", Дмитрий, поделился своим пережитым ужасом.

"После первого прилета мы с напарником в центре магазина легли на пол, после второго – начала обваливаться крыша. Потом мы уже вдвоем ползли просто наугад, на свет. Там копоть, все горит, люди какие-то. Мы пытались их за собой тащить и вышли на склад", – рассказал он.

По его словам, на момент удара в магазине находилось около 60 сотрудников, поскольку атака произошла в выходной день. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: кратко