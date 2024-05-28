Нашли по ДНК: в Харькове идентифицировали тело работницы "Эпицентра", которая погибла во время атаки

В Харькове продолжается идентификация жертв российского удара по гипермаркету 25 мая. Ночью удалось опознать женщину, которая была работницей "Эпицентра".

Начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов сообщил, что погибшую удалось идентифицировать благодаря ДНК-экспертизе, образцы для которой предоставила ее дочь.

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По ДНК опознали тело работницы "Эпицентра"

Ночью 28 мая эксперты идентифицировали работницу "Эпицентра", которая погибла во время атаки России по гипермаркету 25 мая. Руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что нашли ее накануне утром 27 мая.

По его словам, погибшей было 58 лет, которая была в момент удара на работе. Известно, что дочь женщины приехала из Киева, чтобы разыскать мать и сдать материалы для ДНК-экспертизы.

Благодаря ее образцам уже к утру удалось идентифицировать личность погибшей.

Болвинов отметил, что по состоянию на утро 28 мая количество погибших составляет 17 человек. Сейчас поиски продолжаются.

Эксперты идентифицировали еще нескольких человек: коротко