Нет всей родни Козырей: история большой семьи из Грозы, которая погибла во время ракетного удара

Российская армия 5 октября нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района. Погибли 52 человека, среди которых – семья Козырей.

На кладбище в Грозе готовятся к массовому захоронению и уже подготовили десятки могил. У детской площадки местные жители образовали импровизированный мемориал – туда постоянно несут цветы и лампадки.

К теме "Варварское последствие войны": эксперты ООН посетили село Гроза после террористического акта россиян

Погибла вся родня

Валентина Козырь рассказала, что во время ракетного удара по кафе в Грозе погибли ее муж, сын, дочь и внук. Выжила только невестка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Женщина рассказала, что во время оккупации пришлось уехать из Харьковской области. Тогда ее дочь не хотела покидать родное село, поэтому осталась. Валентина забрала внука и выехала в июне 2022 года на Волынь. Сейчас она вернулась, чтобы похоронить близких.

Мне тяжело говорить. Дочь у меня добрая была, воспитывала сына, она не хотела выезжать, я уехала и увезла внука, ее сына. Мой сын жил в другом селе. На прощание они приехали с женой и восьмилетним сыном. Ему только летом исполнилось восемь лет. Они пришли на прощание, потому что Андрей был двоюродным братом моим детям и родным племянником моему мужу. Все погибли, это родня. Кроме моих детей погибла и мужа родня,

– рассказала женщина.



Муж Валентины Анатолий Козырь и дочь Ольга / Фото Валентина Козырь



Внук Валентины Иван Козырь и сын Игорь Козырь / Фото Валентина Козырь

Валентина делится воспоминаниями о семье. Так, ее дочь до войны работала на предприятии, производившем мебель. Когда началось полномасштабное вторжение, оккупанты его разграбили. После деоккупации дочь Валентины устроилась в благотворительную организацию и начала ухаживать за пожилыми людьми. Сын Валентины был волонтером и помогал военным. Военнослужащий Андрей Козырь, за которым происходили поминки в кафе, был ее племянником. Валентина уверена, что кто-то сдал россиянам, что в заведении будет много людей.

Вся семья Андрея Козыра погибла от рук русских оккупантов. Родственница семьи рассказала, что жена Героя вместе с дочерью приехали из Польши на перезахоронение. Они должны возвращаться назад, ведь девушка имела там мужа-поляка. Они жили за границей еще до полномасштабного вторжения, однако после 24 февраля 2022 Андрей вместе с сыном Денисом вернулись и стали в защиту родной страны.



Семья Андрея Козыра / Фото "Общественному" предоставила Валентина Козырь



Андрей Козырь вместе с женой / Фото "Общественному" предоставила Валентина Козырь

Андрей Козырь погиб в марте 2022 года от смертельного ранения, его сын Денис оборонял страну больше года, однако уволился из рядов ВСУ по состоянию здоровья. После этого он вернулся в родную деревню, где хотел перезахоронить отца, ведь Андрея похоронили на Днепропетровщине, потому что село Гроза было под оккупацией. Валентина Козырь делится, что Денис в 2022 году женился на местной девушке Нине. Она еще училась в университете.



Денис Козырь / Фото из соцсетей



Денис Козырь вместе с женой Ниной / Фото из соцсетей

От рук оккупантов погибли также бабушка и дедушка Дениса Козыря. Валентина сейчас готовится к похоронам родных Козырей. Она говорит, что хочет, чтобы все могилы были рядом. Разбитая горем женщина может похоронить только мужчину и дочь, ведь других еще опознали и нужно дождаться результатов ДНК-теста.

Сестра Андрея Козыра Иветта Ирха живет в Швеции, она рассказала, что большая семья имела несколько домов в Грозе. Из ближайших родственников осталась только старшая сестра Андрея, ныне живущая в Польше. Сейчас все дома большой семьи пусты – одним ударом Россия убила почти всех Козырей. Погибла и теща Дениса Козыря.

Что говорят правоохранители о ракетном ударе

О том, что кто-то корректировал ракетный удар по Грозе, уверены не только местные жители, но и правоохранители. В частности, об этом писал и министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что здание кафе и магазина были маленькими, а российские военные попали очень прицельно. Это наталкивает на мысль, что, вероятно, был наводчик.

В прокуратуре Харьковской области также предполагают, что мог быть корректировщик ракетного удара. Кроме того, оккупанты могли ошибочно предполагать, что в кафе будет много военных, однако на церемонию прощания с Героем пришли только гражданские, большинство из которых – женщины.