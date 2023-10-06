Россияне ударили по Грозе "Искандером": особенности ракеты и сколько времени было у людей

Россияне 5 октября атаковали магазин и кафе в селе Гроза баллистическими ракетами. Такие ракеты трудно обнаруживать, поэтому у людей считались минуты, чтобы перейти в укрытие.

Об особенностях вооружения, которым нанесли удар, в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат – передает 24 Канал. В результате удара по Грозе погибли 52 человека – в селе проживало всего 330 человек.

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Ужасное русское оружие

Российская армия 5 октября нанесла удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по селе Гроза в Харьковской области. Целью оккупантов стали кафе и магазин, где в то время собрались местные для чествования памяти павшего военного.

Баллистическое вооружение очень тяжело обнаруживать. Перед ударом по Грозе объявили воздушную тревогу, однако у селян было не так много времени, чтобы скрыться.

Если я не ошибаюсь, то около 10 минут было с тревоги до удара. Баллистика может лететь как на небольшом расстоянии, так с дальних происков,

– сообщил Игнат.

Была информация, что враг планировал запуск ракет из Воронежской области, граничащей с Харьковщиной.

Чем отличаются модификации "Искандера"

На вооружении в России кроме баллистики "Искандер-М" есть крылатые ракеты "Искандер-К". По траектории полета подобны "Калибрам". Они очень коварны, ведь враг применяет их с небольшого расстояния – время подлета тоже совсем мало.

Сбить крылатую ракету "Искандер-К" гораздо легче. Для этого Украина использует системы ПВО Patriot. Баллистическое вооружение сначала летит вверх, а потом падает вниз к цели. Юрий Игнат объяснил, что это напоминает запуск снаряда, мины из миномета.

Если говорить об "Искандере-К", то это фактически "Калибр", но наземного базирования. Спикер Воздушных Сил добавил, что это оружие практически идентично. Однако "Калибр" запускают с корабля, поэтому его можно обнаружить раньше времени, а "Искандер" может достичь цели очень быстро.

Что известно об ударе по Грозе