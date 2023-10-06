Россияне ударили по Грозе "Искандером": особенности ракеты и сколько времени было у людей
Россияне 5 октября атаковали магазин и кафе в селе Гроза баллистическими ракетами. Такие ракеты трудно обнаруживать, поэтому у людей считались минуты, чтобы перейти в укрытие.
Об особенностях вооружения, которым нанесли удар, в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат – передает 24 Канал. В результате удара по Грозе погибли 52 человека – в селе проживало всего 330 человек.
Смотрите также ГСЧС завершило спасательные работы: что известно об ударе "Искандером" по Грозе
Ужасное русское оружие
Российская армия 5 октября нанесла удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по селе Гроза в Харьковской области. Целью оккупантов стали кафе и магазин, где в то время собрались местные для чествования памяти павшего военного.
Баллистическое вооружение очень тяжело обнаруживать. Перед ударом по Грозе объявили воздушную тревогу, однако у селян было не так много времени, чтобы скрыться.
Если я не ошибаюсь, то около 10 минут было с тревоги до удара. Баллистика может лететь как на небольшом расстоянии, так с дальних происков,
– сообщил Игнат.
Была информация, что враг планировал запуск ракет из Воронежской области, граничащей с Харьковщиной.
Чем отличаются модификации "Искандера"
На вооружении в России кроме баллистики "Искандер-М" есть крылатые ракеты "Искандер-К". По траектории полета подобны "Калибрам". Они очень коварны, ведь враг применяет их с небольшого расстояния – время подлета тоже совсем мало.
Сбить крылатую ракету "Искандер-К" гораздо легче. Для этого Украина использует системы ПВО Patriot. Баллистическое вооружение сначала летит вверх, а потом падает вниз к цели. Юрий Игнат объяснил, что это напоминает запуск снаряда, мины из миномета.
Если говорить об "Искандере-К", то это фактически "Калибр", но наземного базирования. Спикер Воздушных Сил добавил, что это оружие практически идентично. Однако "Калибр" запускают с корабля, поэтому его можно обнаружить раньше времени, а "Искандер" может достичь цели очень быстро.
Что известно об ударе по Грозе
- Российская армия 5 октября запустила ракету по магазину и кафе в селе Гроза в Харьковской области. В это время там находилось много людей, которы прощались с павшим на войне односельчанином.
- Известно, что в результате удара погибли 52 жителя Грозы. До вторжения там поживало около 330 человек, но после многое уехало. Там осталось около сотни человек – половину из них убила российская ракета. Каждая семья потеряла по 2 – 3 человека в этот день.
- В Харьковской области после удара объявили трехдневный траур по погибшим – с 6 по 8 октября. Атака по Грозе стала самой массовой в целой области с самого начала войны.