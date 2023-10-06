В каждой семье погибли по 2 – 3 человека: последствия циничного удара по Грозе

Россияне 5 октября нанесли ракетный удар по кафе-магазину в Харьковской области. В результате страшной атаки погибли более 50 наших граждан. Все они были жителями одного села Гроза.

До полномасштабной войны в селе проживало около 330 человек, но часть из них уехала. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что в населенном пункте оставалось около сотни человек. Почти половина населения вчерашним ракетным ударом убила Россия.

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Погибшие есть почти в каждой семье

Родные погибших приходили опознавать своих близких, они также хотели приобщиться к разбору завалов, но спасателей достаточно. В полиции подтвердили гибель 51 человека, еще 6 ранены, а 4 считают пропавшими без вести, среди них двое детей. В Харькове и области объявили трехдневный траур.

Представители почти каждого дома собрались в маленьком кафе. Было около 60 человек. Они поминали человека. Все были гражданскими, ни одного военного лица, даже ни одного правоохранителя, только местные жители,

– рассказал руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Кроме полностью уничтоженного кафе-магазина, также пострадали жилые дома. Власти обещают, что людям окажут всю помощь.

Последствия удара по селе Гроза в Харьковской области: смотреть видео

Что рассказывают родные погибших

Александр Мухатый вчера потерял трех членов семьи. В кафе находились его брат с невесткой и мама.

"Я знал, что брат с невесткой должны были идти на похороны, начал звонить по телефону брату, но телефон уже не отвечал, дозвонился к племяннику и он сказал, что мама, папа и бабушка под завалами. Пока нашли только брата, из-за того, что у него в кармане был паспорт. В каждой семье по 2 – 3 человека…. наполовину уничтожили наше село", – сказал местный житель.

У Татьяны Лукашевой погибла дочь с зятем.

Дочь звали Светлана, ей было 43 года, а зятю только через месяц должно было быть 48. У них осталось двое детей,

– сказала женщина.

Удар россиян по кафе в Харьковской области