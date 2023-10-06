До повномасштабної війни у селі проживало приблизно 330 людей, але частина з них виїхала. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що у населеному пункті залишалося близько сотні людей. Майже половину населення вчорашнім ракетним ударом вбила Росія.
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Загиблі є майже в кожній родині
Рідні загиблих приходили упізнавати своїх близьких, вони також хотіли долучитися до розбору завалів, але рятувальників є достатньо. У поліції підтвердили загибель 51 людини, ще 6 поранені, а 4 – вважають зниклими безвісти, серед них двоє дітей. У Харкові та області оголосили триденну жалобу.
Представники майже кожної домівки зібралися у маленькому кафе. Було близько 60 осіб. Вони поминали людину. Всі були цивільними, жодної військової особи, навіть жодного правоохоронця, лише місцеві мешканці,
– розповів керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.
Окрім повністю знищеного кафе-магазину також постраждали житлові будинки. Влада обіцяє, що людям нададуть всю допомогу.
Наслідки удару по селі Гроза на Харківщині: дивитися відео
Що розповідають рідні загиблих
Олександр Муховатий вчора втратив трьох членів родини. У кафе перебували його брат з невісткою та мама.
"Я знав, що брат з невісткою мали йти на похорон, почав телефонувати брату, але телефон вже не відповідав, додзвонився до племінника і він сказав, що мама, тато й бабуся під завалами. Поки знайшли тільки брата, через те, що у нього в кишені був паспорт. У кожній сім'ї по 2 – 3 людей…. наполовину знищили наше село", – сказав місцевий мешканець.
У Тетяни Лукашової загинула дочка із зятем.
Доньку звали Світлана, їй було 43 роки, а зятю лише через місяць мало бути 48. У них залишилося двоє діток,
– сказала жінка.
Удар росіян по кафе у Харківській області
- Росіяни 5 жовтня завдали ракетного удару по селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Вороги вдарили по кафе та магазину, в яких перебували цивільні люди. Практично одразу повідомили про майже півсотню загиблих, згодом страшні цифри підтвердилися.
- СБУ встановлює винуватців, які могли скерувати російський удар. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що сама будівля була невеликою, а удар – дуже точним, тому й виникають підозри про навідника.
- Усі тіла дуже понівечені, тому для того, щоб ідентифікувати загиблих проводитимуть ДНК-експертизу. На місці також працюють мобільні ДНК-лабораторії.