Воспоминания душат, – владелец уничтоженного ракетой кафе в Грозе не хочет его восстанавливать

Кафе "Спутник" 5 октября разрушила российская ракета "Искандер", в результате чего погибли 59 человек. Владелец заведения не планирует его восстанавливать.

Атака также разрушила расположенный рядом магазин. На месте трагедии планируют создать мемориал, чтобы почтить память погибших.

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Владелец кафе рассказал о трагедии

Анатолий Твердохлебов, которому принадлежало кафе, в результате террористического российского обстрела потерял и родных, и бизнес.

Я в душе до сих пор оплакиваю всех. Говорить, и то тяжело. Все воспоминания душат. Моя родная сестра погибла, ее муж погиб племянник – ее сын со своей женой. Погибли 2 мои одноклассницы. Почти всех погибших я знал. Со всеми общался раньше. Это те, кто повсюду участвовал: и ремонт дороги нужно сделать – брались и ремонтировали ямы, вкладывали свои деньги. Надо было кладбище почистить – собирались все и ехали, что-то делали. Потеря сумасшедшая,

– отметил предприниматель.

Он добавил, что кафе было центром жизни Грозы, ведь там происходили все события: поминки, свадьбы, дни рождения. Вероятно, мужчина откроет торговую точку неподалеку.

"Поставить магазин, и чтобы туда ходили люди, я не осмелюсь. Может, где-то рядом что-нибудь поставим. Глава администрации звонил и говорил, что Новая почта готова дать вагончик, чтобы там торговать, например, хлебом. Я говорю: "Скажите, на каких условиях, и будем думать", – рассказал Твердохлебов.

После такой трагедии он вообще не намерен восстанавливать кафе.

"Восстанавливать или не восстанавливать кафе после случившегося? У меня не поднимется рука чем-то там торговать или открывать кафе. Нет никакого желания, потому что столько людей погибло", – подчеркнул мужчина.

Ранее он уже потерял кафе с летней площадкой в поселке Шевченково – тоже в результате вражеского ракетного удара.

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На месте трагедии хотят создать мемориал

Житель села и родственник погибшей семьи Пантелеевых Владимир Беспалый рассказал, что местные жители хотят создать мемориал.

В нашей семье четыре человека погибли. Мемориал запланировали люди сами, местные: жена моя – у нее погибли родители и брат с невесткой. Идея установить мемориал появилась, потому что это в голове не укладывается: столько человек погибло одновременно. Такого в деревне не было, и дай Бог, чтобы не было и дальше. Хотели сначала мемориальную доску сделать. А потом подумали: территория-то большая. Уже на братской могиле этой, куда ракета прилетела, никто строить ничего не будет.

– заявил мужчина.

Владелец заведения поддерживает идею создания мемориала и готов предоставить для этого землю.

"Говорят люди, чтобы там поставить памятник. Я не возражаю. Земля, значит, моя – она выкуплена. Я ее могу передать каким-то способом. Для этого нужно захотеть и сделать. Это уже памятное место. Туда все приезжают. Можно там установить памятник", – заметил Твердохлебов.

Для установки мемориала сначала нужно сначала расчистить территорию, на которой еще остаются руины. Однако для этого не хватает людей.

"Надо расчистить это все, а людей нет. В Шевченковом преимущественно женщины, а работа там тяжелая – мужская. Техника необходима, экскаватор. Техника есть, но людей нет. Чтобы экскаватор не стоял, надо, чтобы люди работали", – пояснил Беспалый.

По его словам, деньги для установки мемориала готовы предоставить волонтеры из-за границы. Его хотят открыть к годовщине трагедии