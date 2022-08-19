Украинские защитники снова ударили по Каховскому мосту: россияне его до сих пор не могут починить

Бойцы ВСУ продолжают героически бороться с российскими оккупантами на Юге и наносить им сокрушительные потери. В частности, 18 августа они еще раз ударили по Каховскому мосту.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что ситуация в регионе напряженная. Однако она находится под контролем наших бойцов.

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Украинские защитники ударили по Каховскому мосту

Украинская авиация 18 августа нанесла 4 удара по скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах. Кроме того, бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 200 огневых задач.

В частности, с разрушения враждебных планов починить и продолжать использовать Каховский мост,

– заметили защитники.

Подтвержденные потери оккупантов составляют:

73 захватчика,

3 танка,

4 пусковые установки и 1 радиолокационная станция к ЗРК С-300,

5 единиц бронированной и автомобильной техники,

1 склад боеприпасов.

Окончательные потери россиян устанавливают.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Общие потери россии в Украине

С самого начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия терпит сокрушительные потери. По состоянию на утро 18 августа наши защитники ликвидировали 44,3 тысячи захватчиков.

Кроме этого, россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит по несколько миллионов долларов за единицу. В частности, ВСУ уже испепелили:

1889 танков,

4179 боевых бронированных машин,

1010 артиллерийских систем,

265 РСЗО,

136 средств ПВО,

234 самолета,

197 вертолетов,

793 беспилотника оперативно-тактического уровня,

190 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3061 единицу автомобильной техники и автоцистерн,

93 единицы специальной техники.

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

Заметьте, что эти данные приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому потери россии в Украине могут быть значительно больше.

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