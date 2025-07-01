Удар по Каменскому району на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Россияне нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области утром 1 июля. В результате вражеской атаки погибли и пострадали люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Что известно о жертвах и пострадавших в Каменском районе

Утром 1 июля враг нанес ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. На месте попадания возник пожар. Сейчас уточняется информация о последствиях вражеской атаки.

После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые,

– сообщил Лысак.

Он добавил, что обо всех деталях сообщит позже.

Напомним, что россияне также атаковали дронами Днепропетровскую область в ночь на 1 июля. Российские БпЛА попали по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской общинах, там возникли пожары. В результате вражеской атаки были уничтожены авто и сельхозтехника, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также россияне ударили по Никопольщине с помощью артиллерии и FPV-дронов.