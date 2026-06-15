Трудно сказать "российский удар", – в МИД раскритиковали реакцию ЮНЕСКО на удар по Лавре

В ночь на 15 июня Россия нанесла удар беспилотником по Киево-Печерской Лавре – объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. В организации "осудили нападение" и выразили готовность поддержать власти.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЮНЕСКО, которое раскритиковал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Георгий Тихий.

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Какова реакция ЮНЕСКО?

В ЮНЕСКО отметили, что в связи с "эскалацией войны в Украине после вторжения России" они "осуждают" сообщения об обстреле 15 июня. В результате него были повреждены исторические сооружения Киево-Печерской Лавры – одной из важнейших духовных и культурных святынь Украины.

ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, учебные заведения, студентов, педагогов и работников СМИ, которые охраняются международным правом. Повреждение таких объектов лишает сообщества доступа к культуре, образованию и общим пространствам, которые необходимы для восстановления и социальной сплоченности,

– говорится в заявлении.

Организация заявила о готовности поддержать власти в оценке нанесенного ущерба и определении мер в рамках своего мандата.

Почему в МИД раскритиковали заявление?

Георгий Тихий назвал сообщение ЮНЕСКО "абсурдом", ведь в нем не упомянули, что удар по объекту нанесла именно Россия.

Организация, на которую возложена задача защищать культурное наследие, даже не знает, от кого именно она его защищает. Почему так трудно просто сказать "российский удар"?,

– написал пресс-секретарь МИД Украины.

Он добавил, что руководство организации не демонстрирует лидерство, а лишь "слабость и неспособность выполнять свой мандат".

Напомним, во время массированной атаки России на Украину агрессор прицельно нанес удар по Киево-Печерской Лавре. В результате обстрела возник пожар и была повреждена крыша Успенского собора.

Генеральный директор Национального заповедника предположил, что российский дрон, который влетел в главный храм комплекса, мог быть с зажигательной смесью.