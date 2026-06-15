Про це йдеться у заяві на сайті ЮНЕСКО, яку розкритикував речник Міністерства внутрішніх справ України Георгій Тихий.

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Яка реакція ЮНЕСКО?

В ЮНЕСКО зазначили, що у зв'язку з ескалацією війни в Україні після вторгнення Росії вони "засуджують" повідомлення про обстріл 15 червня. Внаслідок нього було пошкоджено історичні споруди Києво-Печерської Лаври – однієї з найважливіших духовних та культурних святинь України.

ЮНЕСКО засуджує напади на об'єкти культурної спадщини, навчальні заклади, студентів, освітян та працівників медіа, що охороняються міжнародним правом. Пошкодження таких об'єктів позбавляє громади доступу до культури, освіти та спільних просторів, які є необхідними для відновлення та соціальної згуртованості,

– йдеться у заяві.

Організація заявила про готовність підтримати владу в оцінці завданих збитків та визначенні заходів у рамках свого мандату.

Чому в МЗС розкритикували заяву?

Георгій Тихий назвав повідомлення ЮНЕСКО "абсурдом", адже у ньому не згадали, що обстріляла пам'ятку саме Росія.

Організація, на яку покладено завдання захищати культурну спадщину, навіть не знає, від кого саме вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"?,

– написав речник МЗС України.

Він додав, що керівництво організації не демонструє лідерство, а лише "слабкість та нездатність виконувати свій мандат".

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по Україні агресор прицільно вдарив по Києво-Печерській Лаврі. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено дах Успенського собору.

Генеральний директор Національного заповідника припускав, що російський дрон, який влетів у головний храм комплексу, міг бути з запалювальною сумішшю.