Российский удар повредил 80% крыши Успенского собора Киево-Печерской лавры, – Бережная

Российская атака на Киев в ночь на 15 июня нанесла значительный ущерб Успенскому собору Киево-Печерской лавры. По предварительным оценкам, в результате удара беспилотника было разрушено около 80 % крыши исторической святыни.

Об этом в телеэфире сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная.

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Какие повреждения получил Успенский собор?

Российский беспилотник попал в алтарную часть храма. Чиновница сообщила, что масштабы разрушений продолжают уточняться, однако уже сейчас известно о значительных повреждениях кровли.

Если говорить о вчерашней ночи, то я упомянула 13 объектов. Это, в частности, была атака на Киево-Печерскую лавру, и "Шахед" попал в алтарную часть Успенского собора – в Стефановский придел. И сейчас повреждено 80% крыши Успенского собора. Это те данные, которые мы получаем сейчас,

– заявила Бережная.

По словам министра, удар по территории Лавры нанес ущерб не только самому собору. В результате взрывной волны и обломков пострадали и другие культурные объекты, расположенные поблизости. Среди них:

сокровищница Национального музея истории Украины,

Музей книги и книгопечатания,

Национальная историческая библиотека Украины,

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств,

фондохранилище Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

В то же время, по предварительным данным, музейные коллекции удалось уберечь.

"Были повреждены только окна и двери, сами экспонаты не пострадали. Жертв и пострадавших среди людей нет. Сейчас продолжается оценка ущерба и фиксация последствий атаки", – отметила глава Минкульта.

Одним из самых болезненных ударов по культурному наследию стала атака на киностудию имени Довженко. По словам Бережной, после прямого попадания ракеты было уничтожено около 100 тысяч костюмов и более трех миллионов уникальных предметов костюмного реквизита, которые использовались при создании украинских фильмов. Министр подчеркнула, что помещение имело высокий уровень защиты и фактически выполняло функции хранилища.

Очень важно, что эти костюмы, эти объекты находились в помещении, которое по сути было хранилищем. То есть там были бетонные потолок, стены и пол. Однако, несмотря даже на прочность этого помещения, после прицельного попадания ракеты абсолютно все сгорело,

– подчеркнула она.

Повреждения получили также Художественный арсенал и дворец "Украина" Помимо Лавры и киностудии Довженко, во время российской атаки пострадали и другие известные культурные объекты столицы. В частности, была повреждена крыша "Художественного арсенала".

В Национальном дворце искусств "Украина" взрывная волна выбила окна и повредила фасад здания. Сейчас специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений и определять объем предстоящих восстановительных работ.

Что еще известно об атаке на Киево-Печерскую лавру?

В результате российской атаки на Киев в ночь на 15 июня серьезных повреждений подверглась Киево-Печерская лавра – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вражеский дрон попал вблизи Стефановского придела Успенского собора, после чего вспыхнул пожар площадью около 800 квадратных метров.

По данным СБУ, удар был нанесен беспилотником "Герань-2", российской версией иранского "Шахеда". Генеральный директор заповедника Максим Остапенко заявил, что беспилотник мог быть дополнительно оснащен зажигательной смесью, ведь огонь распространялся слишком быстро, несмотря на обработку деревянных конструкций огнеупорными средствами.

По его словам, это может свидетельствовать о целенаправленной попытке уничтожить святыню.