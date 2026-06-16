Про це у телеетері повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна.

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Яких пошкоджень зазнав Успенський собор?

Російський безпілотник влучив у вівтарну частину храму. Посадовиця повідомила, що масштаби руйнувань продовжують уточнюватися, однак вже зараз відомо про значні пошкодження покрівлі.

Якщо говорити про вчорашню ніч, то я згадувала 13 об'єктів. Це, зокрема, була атака на Києво-Печерську лавру, і "Шахед" влучив у вівтарну частину Успенського собору – у Стефанівський приділ. І зараз пошкоджено 80% даху Успенського собору. Це ті дані, які ми отримуємо зараз,

– заявила Бережна.

За словами міністерки, удар по території Лаври завдав шкоди не лише самому собору. Внаслідок вибухової хвилі та уламків постраждали й інші культурні об'єкти, розташовані поруч. Серед них:

скарбниця Національного музею історії України,

Музей книги та друкарства,

Національна історична бібліотека України,

Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв,

фондосховище Національного музею народної архітектури та побуту України.

Водночас, за попередніми даними, музейні колекції вдалося вберегти.

"Були пошкоджені лише вікна і двері, самі експонати не були зачеплені. Жертв і постраждалих серед людей немає. Зараз триває оцінка збитків і фіксація наслідків атаки", – зазначила очільниця Мінкульту.

Одним із найбільш болючих ударів по культурній спадщині стала атака на кіностудію імені Довженка. За словами Бережної, після прямого влучання ракети було знищено близько 100 тисяч костюмів та понад три мільйони унікальних предметів костюмного реквізиту, які використовувалися під час створення українських фільмів. Міністерка наголосила, що приміщення мало високий рівень захисту та фактично виконувало функції сховища.

Дуже важливо, що ці костюми, ці об'єкти знаходилися в приміщенні, яке по суті було сховищем. Тобто там були бетонні стеля, стіни й підлога. Проте, незважаючи навіть на міць цього приміщення, після прицільного влучання ракети абсолютно все згоріло,

– підкреслила вона.

Пошкоджень зазнали також Мистецький арсенал і палац "Україна" Окрім Лаври та кіностудії Довженка, під час російської атаки постраждали й інші відомі культурні об'єкти столиці. Зокрема, було пошкоджено дах Мистецького арсеналу.

У Національному палаці мистецтв "Україна" вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад будівлі. Наразі фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань та визначати обсяг майбутніх відновлювальних робіт.

Що ще відомо про атаку по Києво-Печерській лаврі?

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 15 червня серйозних пошкоджень зазнала Києво-Печерська лавра – об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ворожий дрон влучив поблизу Стефанівського приділу Успенського собору, після чого спалахнула пожежа площею близько 800 квадратних метрів.

За даними СБУ, удар було завдано безпілотником "Герань-2", російською версією іранського "Шахеда". Генеральний директор заповідника Максим Остапенко заявив, що безпілотник міг бути додатково оснащений запалювальною сумішшю, адже вогонь поширювався надто швидко, попри обробку дерев'яних конструкцій вогнетривкими засобами.

За його словами, це може свідчити про цілеспрямовану спробу знищити святиню.