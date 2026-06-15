Эксперт NISS объяснил, что Путин хотел продемонстрировать силу, нанеся удар по Киево-Печерской лавре

Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры, что опровергает её нарратив о защите православия и доказывает, что религия для Кремля – лишь инструмент политической пропаганды.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заявил 24 Каналу, что Украине необходимо пересмотреть этот идеологический нарратив.

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Был ли удар по лавре целенаправленным шагом Кремля?

"Уже есть заявления отдельных представителей православия, которые прямо называют Путина Антихристом. А сейчас желательно, чтобы эти заявления донесли до Дональда Трампа и тех, кто иногда использует аргумент, что Путин якобы защищает религию", – сказал Ус.

Лавра исторически считается духовным центром УПЦ, поэтому атака на нее демонстрирует, что Россия лишь на словах заботится о "собственной церкви" в Украине. На деле ее не волнует ни религиозная символика, ни святыни.

По словам эксперта, в религиозном мире есть сомнения относительно каноничности российской церкви, ведь Россия фактически присвоила себе Томос. Однако это не мешает ей десятилетиями позиционировать себя как защитницу религиозных ценностей.

РПЦ давно продвигает концепцию "святой Руси", используя язык, культуру и историю как инструмент оправдания агрессии, а войну против Украины представляет как "сакральную борьбу". Однако, по мнению Уса, после удара по лавре нарратив нужно перевернуть – не Россия защищает религиозные ценности, а Украина.

Эксперт призывает вернуться к формуле Кристи Фриланд, которая еще в начале полномасштабного вторжения назвала эту войну третьим в истории человечества противостоянием добра и зла – после гражданской войны в США и Второй мировой.

Все налогоплательщики в России по определению являются спонсорами терроризма – за их деньги государство убивает людей и атакует один из мировых центров православия. Путин сделал их соучастниками своих преступлений. Единственный способ очиститься – выступить против собственной власти, – подчеркнул Ус.

Изменит ли удар по лавре отношение Запада к России: смотрите в видео

Что известно о последствиях атаки на лавру?

УПЦ МП осудила российский обстрел Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня, назвав разрушение Успенского собора частью общей трагедии украинского народа. Митрополит Климент подчеркнул, что агрессия РФ перешла все моральные границы, и выразил надежду на восстановление святыни.

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко подчеркнул, что удар по Киево-Печерской лавре демонстрирует систематическое пренебрежение Россией международным правом и культурным наследием.