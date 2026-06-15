В мире уже отреагировали на эту атаку; в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что, нанеся удар по Киеву и Киево-Печерской лавре, Россия продемонстрировала, что "ее интересуют только насилие и разрушение". Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович рассказала 24 Каналу, на какие еще циничные шаги способна Москва после атаки на украинскую святыню.

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Россияне перешли все "красные линии"

Филипович подчеркнула, что удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры является вызовом всему миру.

"Этим ударом россияне показали, что для них вообще нет ничего святого в мире. И так же, как они сейчас ударили по Лавре, они могут ударить по другим сакральным местам по всему миру", – подчеркнула она.

К слову. Противник нанес удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры дроном "Герань-2". По данным СБУ, российский беспилотник попал в Стефановский придел Успенского собора. На месте атаки были обнаружены фрагменты корпуса и двигателя вражеского дрона-камикадзе. Как отметили в СБУ, отдельные компоненты дрона были изготовлены на территории России, а именно — в особой экономической зоне Алабуга.

Доктор философских наук не исключает, что россияне могут нанести удар по сакральным памятникам, например, в Израиле, Западной Европе или на Востоке, а также в других странах. Ведь, по ее мнению, они уже давно пересекли все "красные линии". Но после этого шага отчаяния врага его прощение даже через покаяние невозможно.

"Киев занимает особое место в их сознании. Не знаю, как они объяснят своему многомиллионному великорусскому народу, что они сделали с Лаврой. И какие аргументы они для этого найдут", – подчеркнула Людмила Филипович.

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Религиовед добавила, что весь христианский мир осознает значение Киево-Печерской лавры для всей христианской жизни. Поэтому она ожидает возможного соответствующего обращения и Вселенского патриарха, и Папы Римского, которые обязательно должны отреагировать на эти преступления. Потому что, по ее словам, это угроза всему сознательному и ответственному мировому сообществу.

Напомним, что ночью 15 июня Россия массированно атаковала, в частности, Киев. В столице зафиксированы разрушения во всех 10 районах. Под вражеским ударом оказались жилые дома, бизнес-центр, рынок, отделение сети Rozetka и другие объекты.

Также российские баллистические ракеты разбили 2 корпуса крупнейшего инновационного терминала "Новой почты".

Кроме того, россияне нанесли удар по территории Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате атаки возник пожар. Также был нанесен удар по зданию "Мистецького арсенала".

Владимир Зеленский после обстрела Киево-Печерской лавры посетил место попадания. Президент отметил, что враг нанес частичные повреждения святыне. Однако благодаря оперативной работе соответствующих служб удалось предотвратить более серьезные разрушения. Зеленский заявил, что после консервации объекта будут проведены соответствующие экспертизы. После этого святыню восстановят. Для этого правительство выделит средства из резервного фонда.