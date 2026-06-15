Уже через несколько минут после удара предстоятель Православной Церкви Украины узнал о случившемся. Об этом он сообщил в комментарии 24 Каналу.

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Как Епифаний узнал об ударе по Лавре?

Я сразу узнал практически – через несколько минут после того, как это произошло. У нас рядом Феодосиевский монастырь. И один из монахов, который как раз был на колокольне, снимал этот момент,

– поделился Епифаний.

По словам митрополита, он сначала не поверил в то, что это произошло на самом деле.

"Мы видим, что для врага нет ничего святого. Они пытаются уничтожать нас, разрушать даже такие памятники, которые имеют всемирное значение", – отметил Блаженнейший.

Он напомнил, что Киево-Печерская лавра ценна не только для украинцев, но и для всего православного мира. Это уникальная святыня, где молитва звучит уже более тысячи лет.

Митрополит выразил уверенность в том, что совместными усилиями собор будет восстановлен. Этот памятник видел за свою жизнь очень многое. Собор неоднократно уничтожали и сжигали.

Епифаний добавил, что все артефакты, которые находились внутри, спасены. Больше всего пострадала верхушка собора. Было попадание в купол, а затем возник пожар. Огонь перекинулся практически на всю крышу. Но дождь помог сдержать масштабы возгорания.

По словам митрополита, сказать, когда возобновятся молебны, он не может. Только завтра здесь будут разбирать все, что сгорело. Кроме того, нужно еще высушить собор.

Напомним, что россияне целенаправленно хотели уничтожить Успенский собор. Один из вражеских дронов попал в центр святыни, в результате чего возник пожар площадью 800 квадратных метров. "Шахед" имел зажигательную смесь, потому что огнеупорные балки загорелись мгновенно. Враг рассчитывал на то, что конструкции рухнут внутрь. Однако пожарные фактически спасли собор от разрушения.

По мнению историка и журналиста Вахтанг Кипиани, прямой удар по Лавре связан с выселением РПЦ с территории заповедника. Несколько дней назад их выгнали из Дальних Лавр. Оккупанты пытаются отомстить украинцам за то, что те не хотят быть россиянами.