Вже за кілька хвилин після удару предстоятель Православної Церкви України знав про те, що сталося. Про це він сказав у коментарі 24 Каналу.

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Як Епіфаній дізнався про удар по Лаврі?

Я одразу дізнався практично – за декілька хвилин після того, як це відбулося. У нас поруч Феодосіївський монастир. І один з ченців, який якраз був на дзвіниці, знімав цей період,

– поділився Епіфаній.

За словами митрополита, він спершу не повірив у те, що це трапилося насправді.

"Ми бачимо, що для ворога немає нічого святого. Вони намагаються нищити нас, руйнувати навіть такі пам'ятки, які мають всесвітнє значення", – зазначив Блаженнійший.

Він нагадав, що Києво-Печерська лавра є цінною не тільки для українців, але й для усього православного світу. Це унікальна святиня, де молитва вже лине понад тисячу років.

Митрополит висловив упевненість у тому, що спільними зусиллями собор буде відновлено. Ця пам'ятка бачила на своєму віку дуже багато. Собор неодноразово нищили і палили.

Епіфаній додав, що усі артефакти, які були всередині, врятовані. Найбільше постраждала верхівка собору. Було влучання у баню, а потім виникло загоряння. Вогонь перекинувся практично на весь дах. Але дощ допоміг стримати масштаби займання.

За словами митрополита, сказати, коли відновлять молебні, він не може. Тільки завтра тут будуть розбирати усе, що погоріло. Крім того, треба ще висушити собор.

Нагадаємо, що росіяни цілеспрямовано хотіли знищити Успенський собор. Один із ворожих дронів влучив у центр святині, внаслідок чого виникла пожежа площею 800 квадратних метрів. "Шахед" мав запалювальну суміш, бо вогнетривкі балки загорілися миттєво. Ворог розраховував на те, що конструкції заваляться всередину. Однак пожежники фактично врятували собор від руйнації.

На думку історика та журналіста Вахтангв Кіпіані прямий удар по Лаврі пов'язаний з виселенням РПЦ із території заповідника. Кілька днів тому їх вигнали з Дальніх Лавр. Окупанти намагаються помститися українцям за те, що вони не хочуть бути росіянами.