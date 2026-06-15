Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що Україна має переформатувати цей ідеологічний наратив.

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Чи був удар по лаврі цілеспрямованим кроком Кремля?

"Уже є заява окремих представників православ'я, які прямо називають Путіна Антихристом. А зараз бажано, щоб оці заяви донесли до Дональда Трампа, і тих, хто іноді використовує аргумент, що Путін нібито захищає релігію", – сказав Ус.

Лавра історично вважається духовним центром УПЦ, тож атака на неї демонструє, що Росія лише на словах піклується про "власну церкву" в Україні. На ділі її не хвилює ані релігійна символіка, ані святині.

За словами експерта, у релігійному світі є сумніви щодо канонічності російської церкви, бо ж Росія фактично привласнила собі Томос. Однак це не заважає їй десятиліттями позиціювати себе як захисницю релігійних цінностей.

РПЦ давно просуває концепцію "святої Русі", використовуючи мову, культуру та історію як інструмент виправдання агресії, а війну проти України подає як "сакральну боротьбу". Проте, на думку Уса, після удару по лаврі наратив треба перевернути – не Росія захищає релігійні цінності, а Україна.

Експерт закликає повернутися до формули Христі Фріланд, яка ще на початку повномасштабного вторгнення назвала цю війну третім в історії людства протистоянням добра і зла – після громадянської війни в США та Другої світової.

Усі платники податків у Росії є за визначенням спонсорами тероризму – за їхні гроші держава вбиває людей і атакує один зі світових центрів православ’я. Путін зробив їх співучасниками своїх злочинів. Єдиний спосіб очиститися – стати проти власної влади, – наголосив Ус.

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Що відомо про наслідки атаки по лаврі?

УПЦ МП засудила російський обстріл Києво-Печерської лаври у ніч на 15 червня, назвавши руйнування Успенського собору частиною загальної трагедії українського народу. Митрополит Климент наголосив, що агресія РФ перейшла всі моральні межі, та висловив сподівання на відновлення святині.

Гендиректор заповідника Максим Остапенко підкреслив, що удар по Києво-Печерській лаврі демонструє систематичне нехтування Росією міжнародним правом та культурною спадщиною.