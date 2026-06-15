Про це в коментарі hromadske заявив митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ МП Климент.

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Як в УПЦ МП відреагували на удар Росії по Києво-Печерській лаврі?

Митрополит наголосив, що Києво-Печерська лавра є особливим духовним місцем, яке пережило історичні руйнування та відновлення, а нинішні пошкодження Успенського собору є частиною загальної трагедії українського народу. За його словами, монастирська спільнота добре усвідомлює масштаб втрат, адже святиня знову зазнала руйнувань через війну, яка, як він зазначив, "перейшла всі моральні межі".

Водночас він висловив надію на відновлення зруйнованого та стійкість українського народу. Також у церкві повідомили, що було відслужено заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок масованої російської атаки по Україні.

На тлі подій у соцмережах з'явилися припущення про можливі політичні та символічні причини удару по Лаврі, зокрема через рішення щодо присутності УПЦ МП та змін у статусі святині. Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані припустив, що удар по святині міг бути не випадковим, а мати характер символічної помсти.

На його думку, атака пов'язана з нещодавніми рішеннями щодо присутності РПЦ на території заповідника та загальним курсом України на посилення власної культурної ідентичності. Кіпіані зазначив, що кілька днів тому представників російської церкви нібито змусили залишити Дальні печери, а також планувалося встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі біля Успенського собору. На його думку, ці події могли стати частиною ширшого контексту, який Росія використала як привід для демонстративного удару.

Гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко зазначив для hromadske, що оцінювати мотиви атаки складно, однак наголосив на системному ігноруванні Росією норм міжнародного права та культурних цінностей. За його словами, Лавра є важливою частиною української ідентичності, і будь-які пошкодження її об'єктів мають символічний і глибокий культурний вимір.