Ставка на одно, – обозреватель объяснил, почему Россия атаковала Киево-Печерскую лавру

В результате российского нападения на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. При этом реальное наказание для России возможно только после её поражения.

Военный обозреватель Иван Тимочко пояснил 24 Каналу, что разрушение святынь — это многовековая традиция российских режимов, уходящая корнями в царские времена, и останавливаться на Украине они не планируют.

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Какие последствия для Украины имеет удар по лавре?

По словам эксперта, оккупанты наносили святыне как материальный ущерб от физических разрушений, так и нематериальный – из-за деятельности ФСБ под церковным прикрытием, которая разрушала человеческие души и судьбы; полный масштаб этих убытков еще предстоит установить.

Я думаю, это потребует довольно серьезного исследования. Удар по святыне в российском понимании — это просто один из этапов укрепления духовного наследия. Это мы должны понимать, помнить и всегда об этом говорить. С другой стороны, прекрасно осознаем, что российская пропаганда сейчас скажет, что мы сами себя бомбили,

– сказал Тимочко.

Атака на лавру была сознательно спланированной операцией, являющейся частью стратегии геноцида, поскольку Россия стремится не только захватить территории, но и уничтожить духовную идентичность Украины. В то же время международные организации – ЮНЕСКО и ООН – несмотря на все заявления, на практике не способны выйти за пределы слов обеспокоенности и сочувствия.

Реальное привлечение России к ответственности, разговоры о репарациях и возмещении материального ущерба станут возможными только после ее военного поражения. А пока украинские инспекции должны подробно задокументировать каждый сантиметр нанесенного ущерба, не только от ракетного удара, но и за все годы оккупации.

"Европа должна понимать, что Россия не остановится на украинских святынях — она будет уничтожать культурное наследие любой страны, до которой дотянется", — подчеркнул Тимочко.

Как война влияет на духовное наследие Украины: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в лавре?

Согласно официальным заявлениям, в первые часы после инцидента на территории Киево-Печерской лавры была организована срочная эвакуация культурных ценностей. Владыка Авраамий отметил слаженную работу спасательных служб и братии, что позволило избежать потери святынь. Сейчас продолжается оценка ущерба: по данным заместителя министра культуры Ивана Вербицкого, кроме основного объекта, повреждения получили еще несколько зданий комплекса.