Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает Укринформ.

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Что сказали в Китае по поводу обстрела Киево-Печерской лавры?

В вопросе "украинского кризиса" (так Пекин официально называет войну России против Украины – 24 Канал) позиция Китая была и остается последовательной и четкой,

– сказал Линь в ответ на просьбу прокомментировать обстрел россиянами Киево-Печерской лавры.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что его страна всегда поддерживала и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как "единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса". Линь также призвал "все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта".

Напомним, враг нанес прямой удар по Киево-Печерской лавре ночью 15 июня. Крупный пожар возник на крыше главного храма комплекса – Успенского собора.

Генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко отметил, что из собора после удара сразу эвакуировали религиозные реликвии и музейные экспонаты. Сейчас правоохранители и эксперты на месте проводят оценку нанесенных повреждений.

Известно, что Успенский собор россияне обстреляли ударным дроном типа "Герань". СБУ показала обломки этого вражеского беспилотника.