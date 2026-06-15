Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, передає Укрінформ.

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Що сказали у Китаї стосовно обстрілу Києво-Печерської лаври?

У питанні "української кризи" (так Пекін офіційно називає війну Росії проти України – 24 Канал) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою,

– сказав Лінь у відповідь на прохання прокоментувати обстріл росіянами Києво-Печерської лаври.

Речник китайського МЗС наголосив, що його країна завжди підтримувала і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як "єдиний життєздатний шлях до завершення кризи". Лінь також закликав "всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту".

Нагадаємо, ворог завдав прямого удару по Києво-Печерській лаврі вночі 15 червня. Велика пожежа виникла на даху дах головного храму комплексу – Успенського собору.

Гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко зазначив, що з собору після удару відразу евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати. Наразі правоохоронці та експерти на місці здійснюють оцінку завданих пошкоджень.

Відомо, що Успенський собор росіяни обстріляли ударним дроном типу "Герань". СБУ показала уламки цього ворожого безпілотника.