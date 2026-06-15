Китай отреагировал на российский удар по Киево-Печерской лавре
Китай после массированного обстрела столицы со стороны России в ночь на 15 июня и атаки на Киево-Печерскую лавру заявил о поддержке мирных переговоров. В Пекине призвали "все стороны" конфликта создать условия для его политического урегулирования.
Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает Укринформ.
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Что сказали в Китае по поводу обстрела Киево-Печерской лавры?
В вопросе "украинского кризиса" (так Пекин официально называет войну России против Украины – 24 Канал) позиция Китая была и остается последовательной и четкой,
– сказал Линь в ответ на просьбу прокомментировать обстрел россиянами Киево-Печерской лавры.
Представитель китайского МИД подчеркнул, что его страна всегда поддерживала и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как "единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса". Линь также призвал "все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта".
Напомним, враг нанес прямой удар по Киево-Печерской лавре ночью 15 июня. Крупный пожар возник на крыше главного храма комплекса – Успенского собора.
Генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко отметил, что из собора после удара сразу эвакуировали религиозные реликвии и музейные экспонаты. Сейчас правоохранители и эксперты на месте проводят оценку нанесенных повреждений.
Известно, что Успенский собор россияне обстреляли ударным дроном типа "Герань". СБУ показала обломки этого вражеского беспилотника.