Абсурд, – МИД отреагировало на заявления Захаровой по Киевской и Каневской ГЭС

МИД Украины опровергло российские обвинения в якобы подготовке украинскими властями подрыва дамб Киевской и Каневской ГЭС. И отметило, что эти заявления абсурдны.

В МИД отметили, что не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей.

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Позиция МИД относительно циничного заявления России

Российские пропагандисты внезапно заявили, что Украина якобы планирует взорвать Киевскую ГЭС и Каневскую дамбу, чтобы "обвинить в этом Россию".

В МИД подчеркнули, что это абсурдная ложь российской пропаганды.

Единственной причиной угроз для гражданских людей и разрушений критической инфраструктуры в Украине является российская агрессия. В случае воплощения Москвой любых преступных намерений относительно дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища, или другой инфраструктуры ответственность за такие действия будет нести исключительно государство-агрессор Россия,

– отметили в МИД.

В министерстве убеждены, что настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа.

Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: обвинять других в том, что совершает или планирует совершить сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб – это повод для международного сообщества еще внимательнее следить за действиями России,

– сказали в МИД.