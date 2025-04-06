Атака была комбинированной, –в КМВА сообщили, чем Россия ударила по Киеву

В ночь на 6 апреля Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. В Киеве еще продолжается ликвидации последствий удара.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев. По его словам, в результате удара по Киеву есть повреждения в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

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Какие последствия удара по Киеву

Как рассказал Иевлев, по состоянию на 12:00 продолжается ликвидация последствий в Оболонском районе Киева. Там возник пожар в мебельном цехе на площади в 1500 квадратных метров.

Также частично разрушен третий, четвертый и пятый этажи бизнес-центра. Именно в Оболонском районе еще продолжается ликвидация последствий падения обломков и пожара, который случился,

– рассказал Иевлев.

К сожалению, в результате удара есть информация об одном погибшем. Также известно о трех пострадавших. Двух из них госпитализировали с осколочными ранениями в результате взрывной волны.

Специалисты еще определяют, чем именно Россия ударила по Киеву. По предварительным данным, это могли быть баллистические ракеты "Искандер-М".

Добавим, в Дарницком районе возник пожар в нежилом здании. Также там загорелись 3 автомобиля, которые были рядом с местом удара. В Соломенском районе сообщали о возгорании фасада складского здания.

Напомним, в ночь на 6 апреля российские оккупанты запустили по Украине 23 ракеты и 109 ударных беспилотников. В частности известно о 8 крылатых ракет "Калибр" и 6 баллистических ракет "Искандер-М". В Воздушных силах рассказали, сколько удалось уничтожить воздушных целей.