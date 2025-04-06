Про це 24 Каналу розповів речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв. За його словами, внаслідок удару по Києву є пошкодження в Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.

До теми Пожежі та руйнування: в ДСНС показали моторошні наслідки удару балістикою по Києву

Які наслідки удару по Києву

Як розповів Ієвлєв, станом на 12:00 триває ліквідація наслідків в Оболонському районі Києва. Там виникла пожежа в меблевому цеху на площі у 1500 квадратних метрів.

Також частково зруйновано третій, четвертий та п'ятий поверхи бізнес-центру. Саме в Оболонському районі ще триває ліквідація наслідків падіння уламків та пожежі, яка сталася,

– розповів Ієвлєв.

На жаль, внаслідок удару є інформація про одного загиблого. Також відомо про трьох постраждалих. Двох з них госпіталізували з осколковими пораненнями внаслідок вибухової хвилі.

Фахівці ще визначають, чим саме Росія вдарила по Києву. За попередніми даними, це могли бути балістичні ракети "Іскандер-М".

Додамо, у Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. Також там загорілися 3 автомобілі, які були поруч з місцем удару. У Солом'янському районі повідомляли про займання фасаду складської будівлі.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня російські окупанти запустили по Україні 23 ракети та 109 ударних безпілотників. Зокрема відомо про 8 крилатих ракет "Калібр" та 6 балістичних ракет "Іскандер-М". У Повітряних силах розповіли, скільки вдалося знищити повітряних цілей.