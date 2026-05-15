24 Канал Новости Украины Ракетный удар по 9-этажке в Киеве унес жизни двух работников "Новой почты"
15 мая, 10:28
Анастасия Колесникова

14 мая Россия массированно атаковала Киев. Вражеская ракета попала в девятиэтажный дом в Дарницком районе, убив 24 человека.

В результате вчерашнего ракетного удара по жилому дому в Киеве, который унес жизни мирных людей, "Новая почта" потеряла двух работников:

Дмитрий Павелко – оператор отделения №257;

Дмитрий Лепский – оператор отделения №52, г. Киев. Он погиб вместе с женой Светланой.

Это невосполнимая потеря для всей нашей команды. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал Дмитрия и Дмитрия. Также искренне соболезнуем всем семьям, которые потеряли своих близких в этой страшной трагедии. Вместе с Киевом сегодня скорбит вся страна. Компания находится на связи с семьями погибших работников и оказывает всю необходимую помощь,
– говорится в сообщении компании.

 

 

