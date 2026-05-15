Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что россияне сознательно усложняют жизнь украинцев, регулярно атакуя гражданское население. Это тактика, которая направлена не только на власть Украины, но и на других мировых лидеров.

Почему Путин атаковал Украину именно 14 мая?

Михаил Подоляк выделил 3 мотива мощного, комбинированного удара по территории Украины, который состоялся 14 мая. Первый – это ненависть к Украине.

Очень опасны иллюзии, что мы с ними (россиянами – 24 Канал) договоримся. Нет концепции "отдадим Донбасс и все закончится". Они хотят сесть за стол переговоров, получив подарок, а именно передачу Донбасса,

– сказал он.

Однако, если это произойдет, то враг не остановится, а продолжит выдвигать новые условия по завершению войны. Говорится о других территориях, другой субъектный статус Украины и многое другое, что будет угнетать украинцев, как нацию.

Важно! Владимир Зеленский рассказал, что по девятиэтажке в Киеве прилетела российская ракета Х-101. Ее, вероятно, изготовили во втором квартале 2026 года. Это новое производство.

Второй мотив – это страх, в котором находился накануне 9 мая Владимир Путин и его окружение.

Они стянули все свое ПВО вокруг Москвы, но туда, кроме Александра Лукашенко, никто не приехал. Это было абсолютное унижение – 45 минут какого-то действа, на котором Путин говорил традиционный бред и не было техники,

– отметил Подоляк.

По его словам, такой примитивной местью, атакуя гражданское население, Путин пытается компенсировать свой страх.

Третий мотив – такой массированный удар Россия нанесла накануне встречи лидеров Китая и США.

Советник главы Офиса Президента Украины считает, что это попытка Кремля показать, что Россия продолжает быть якобы сверхдержавой. Кроме того, это унижение репутации Дональда Трампа накануне переговоров с китайским лидером. Ведь президент США неоднократно утверждал, что имеет влияние на Путина и якобы может приблизить завершение войны.

Какие последствия атаки России 14 мая?

Россия массированную атаку вала Украину, но основной целью стал Киев. Юрий Игнат отметил работу противовоздушной обороны Украины, подчеркнув, что, несмотря на большую нагрузку, наши защитники обезвредили много целей.

В результате атаки по Киеву погиб 30-летний хоккеист. Он играл в чемпионатах Украины с 2015 по 2017 годы.

В результате массированной вражеской атаки была разрушена девятиэтажка. В результате обстрела погибли 13 человек, среди них дети. Пострадало 45 человек.