В поврежденной пятиэтажке в Киеве обвалился пролет на лестнице
- В Киеве в Соломенском районе в поврежденной пятиэтажке обвалился пролет на лестнице, пострадавших нет, эвакуированы 5 человек.
- В результате российского обстрела 17 июня в Киеве погибли 28 человек, более 140 ранены, спасатели продолжают разбор конструкций.
17 июня Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Сейчас в Соломенском районе произошел обвал конструкций.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Что известно об обвале дома в Киеве
В Соломенском районе в одном из домов, который был поврежден из-за вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций
В частности, в 5-этажке упал пролет на лестнице между верхними этажами,
– указали власти.
Как сообщает городская госадминистрация, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 5 человек. Аварийные бригады работают на месте.
Заметим, что вечером 18 июня спасатели завершили поисковые работы в Соломенском районе Киева. Операция длилась почти 40 часов, работали даже ночью. Однако разбор конструкций все еще продолжается.
Всего в столице в результате российского обстрела 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.
Из-под завалов удалось спасти 2 человек, еще около 50 деблокировали из квартир и подъездов. Более 200 людям помогли психологи, прямо на месте.