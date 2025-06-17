Люди еще под завалами, количество погибших может увеличиться, – Кличко
- Россия атаковала Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами, нанеся ущерб в 7 районах и уничтожив 40 квартир.
- Люди могут оставаться под завалами в Соломенском районе, и количество погибших может увеличиться.
Россия атаковала Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами в ночь на 17 июня. В Соломенском районе под завалами дома до сих пор могут находиться люди.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко в комментарии для "Киев24".
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Какие последствия атаки на Киев
Кличко сообщил, что под завалами в Соломенском районе столицы могут до сих пор находиться люди. Он также добавил, что в многоэтажке, в которую попали россияне, уничтожено 40 квартир.
Не исключено, что количество погибших может увеличиться,
– отметил городской голова.
Он добавил, что россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. По словам Кличко, столицу атаковали дроны, баллистические и крылатые ракеты.
Известно о повреждениях в 7 районах Киева. Также все больше пострадавших людей обращается за помощью.
Также, по мнению Кличко, россияне наносят удары по Киеву, чтобы сломать моральный дух украинцев.
Напомним, что в результате российской атаки на Киев пострадало по меньшей мере 55 человек. Также есть информация о 14 жертвах российской атаки.