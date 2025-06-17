Люди еще под завалами, количество погибших может увеличиться, – Кличко

Россия атаковала Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами в ночь на 17 июня. В Соломенском районе под завалами дома до сих пор могут находиться люди.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко в комментарии для "Киев24".

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Какие последствия атаки на Киев

Кличко сообщил, что под завалами в Соломенском районе столицы могут до сих пор находиться люди. Он также добавил, что в многоэтажке, в которую попали россияне, уничтожено 40 квартир.

Не исключено, что количество погибших может увеличиться,

– отметил городской голова.

Он добавил, что россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. По словам Кличко, столицу атаковали дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Известно о повреждениях в 7 районах Киева. Также все больше пострадавших людей обращается за помощью.

Также, по мнению Кличко, россияне наносят удары по Киеву, чтобы сломать моральный дух украинцев.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев пострадало по меньшей мере 55 человек. Также есть информация о 14 жертвах российской атаки.