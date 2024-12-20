Изуродованные окна и выбитые двери: в МИД показали, как выглядят поврежденные ударом посольства
Россия нанесла циничный удар по центру Киева. В результате атаки повреждения получили здания дипломатических представительств нескольких стран.
Утром 20 декабря Россия атаковала Киев и повредила посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. В МИД поделились видео, как они выглядят, пишет 24 Канал.
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Посольства повреждены
В результате российского удара в некоторых посольствах повылетали окна, а также повреждения получили потолки. Разрушения незначительные, но здания пострадали от российского удара.
В посольствах повреждены потолки: смотрите видео МИД
Россия ставит под угрозу безопасность. В посольствах повреждены также двери.
Российский удар повредил посольства: смотрите видео МИД
Кроме этого, в посольстве Португалии отреагировали на циничный российский удар. Там решительно осудили российскую агрессию против Украины.
Фасад здания также получил повреждения: смотрите видео МИД
Также вызвали временного поверенного в делах России в МИД страны.
В посольствах повылетали окна: смотрите видео МИД
Министр иностранных дел Португалии уже выступил с заявлением, он назвал неприемлемыми атаки на Киев.