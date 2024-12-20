Изуродованные окна и выбитые двери: в МИД показали, как выглядят поврежденные ударом посольства

Россия нанесла циничный удар по центру Киева. В результате атаки повреждения получили здания дипломатических представительств нескольких стран.

Утром 20 декабря Россия атаковала Киев и повредила посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии, Черногории. В МИД поделились видео, как они выглядят, пишет 24 Канал.

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Посольства повреждены

В результате российского удара в некоторых посольствах повылетали окна, а также повреждения получили потолки. Разрушения незначительные, но здания пострадали от российского удара.

В посольствах повреждены потолки: смотрите видео МИД

Россия ставит под угрозу безопасность. В посольствах повреждены также двери.

Российский удар повредил посольства: смотрите видео МИД

Кроме этого, в посольстве Португалии отреагировали на циничный российский удар. Там решительно осудили российскую агрессию против Украины.

Фасад здания также получил повреждения: смотрите видео МИД

Также вызвали временного поверенного в делах России в МИД страны.

В посольствах повылетали окна: смотрите видео МИД

Министр иностранных дел Португалии уже выступил с заявлением, он назвал неприемлемыми атаки на Киев.